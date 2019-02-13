姊姊借手機驚見臉書群組痛罵「臭X魚」　少女遭同儕霸凌曝光

▲陳母堅持提告，要替受到同學霸凌的女兒討一個公道。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料）

記者林悅／台南報導

台南一名陳姓母親，指控國一女兒遭國小同學網路霸凌長達3個月，在臉書群組以「在吃屎」、「賤人」、「臭鮑魚」．等文字霸凌她女兒，導致女兒萌生短見，陳母除報警怒告6名國中女生公然侮辱外，並帶女兒到校理論，被告學生與家長有道歉，但陳女未接受，教育局已請校方啟動霸凌事件調查機制，並查處輔導。

據了解，陳姓母親表示，整起網路言語霸凌事件始於2018年10月，直到2019年1月26日才結束，但長達3個月的時間，就讀國一的小女兒都沒有告訴家人或師長此事件，1月26日，因大女兒的手機壞掉，借了小女兒的手機，看到妹妹臉書群組的對話，驚覺事態嚴重而告訴她，身為母親，對於小女兒遭受這樣的霸凌，感到不捨心痛。

陳姓母親表示，小女兒與國小閨密在臉書群組聊天談論到昔日同學種種，在沒有指名道姓下，說出「婊子配狗天長地久」的話，群組內有國小同窗看到，邀女兒加入另一個群組，之後該群組改名「公幹婊子團」，還一度改為「內射婊子團」，展開一連串網路言語污辱霸凌，女兒因此身心受創萌生輕生念頭。

陳姓母親整理，且指出女兒遭霸凌的言語包含「婊」、「賤人」、「臭鮑魚」、「當狗，狗也不配當」、「在吃屎」、「ＴＭＤ」（指他媽的）等。她並於臉書公布此事，點名6名學生霸凌女兒，其中有4人和女兒升上國中之後仍為同學，另有2人就讀不同國中，PO文表示絕不容許80（霸凌），害她原本活潑可愛的女兒，變得不太愛講話，產生想死念頭。



台南市教育局主秘蔣銘娟指出，2月11日開學當日即接獲學校通報，立即請該校依教育部「校園霸凌防制準則」規定處理。該校已於2月12日召開校園霸凌防制因應小組會議，啟動調查程序，並於13日完成部分學生訪談，預定將於本周完成調查程序。另外，該校亦組成輔導小組，於12日針對個案學生進行輔導，也訂於15日進行班級輔導。

教育局已指派督學到校協助，並請學生輔導諮商中心協助輔導相關學生，教育局將持續督請該校儘速完成調查及後續輔導工作，讓每位學生獲得妥善照顧，並由事件中學習友善相處之道。

教育局重申落實推動友善校園之立場，除請該校立即入班加強宣導校園霸凌防制及法治教育外，亦將透過全市性會議加強宣導，也規劃舉辦相關防制學生偏差行為及校園霸凌防制研習。教育局也再次呼籲學生及家長勿於網路使用或轉傳不當圖文，以免觸犯相關法律，共同建構友善優質的學習環境。

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