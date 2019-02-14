杜特蒂嗆人權組織：你找上帝來啊！　堅持執行鐵血掃毒

▲菲律賓總統杜特蒂的血腥掃毒政策受到外界批評。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日再度重申掃毒的決心，在勞爾市Moscato Meadows戒毒中心的落成典禮上抨擊人權組織，「人權？很好，你可以對著天堂喊。」對於外界的批評不以為意，不打算解除以「致命手段」處置毒品犯的命令，且會承擔政府行動的責任。

根據馬尼拉《太陽星報》報導，杜特蒂在典禮上對位於新埃西哈省（Nueva Ecija）勞爾市（Laur）Moscato Meadows戒毒中心的建立表示讚許，「管理階層與工作人員所付出的努力很成功，這裡將會成為毒癮者的天堂，我很高興透過這個中心，將能幫助他們恢復與回歸社會。」Moscato Meadows戒毒中心佔地1公頃，能同時容納多達50多名病人，進行為期6個月的全面康復計畫，「符合政府為打擊毒品對社會的威脅所做的努力。」

杜特蒂也針對外界批評做出回應，「如果你摧毀我的國家，我會殺了你。人權？很好，你可以對著天堂喊，呼喚上帝來干預。」沙霧（shabu）、古柯鹼（cocaine）等毒品造成菲律賓人死去，目前仍有約300萬人是非法毒品的奴隸，「300萬成癮者對我來說可不是個玩笑，我能夠把你千刀萬剮。」

自2016年以來，杜特蒂的強硬掃毒讓超過5000名毒品犯罪嫌疑人喪命，手段包括「未審先判」、「就地正法」，國內外的人權組織炮轟這是「法外殺戮」。2018年4月菲國人權律師薩比奧（Jude Sabio）向國際刑事法庭（ICC）控告杜特蒂犯下「違反人道罪」（crimes against humanity），杜特蒂則反過來指控ICC篡奪職權，宣布將在今年3月正式退出ICC。