　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

杜特蒂嗆人權組織：你找上帝來啊！　堅持執行鐵血掃毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂的血腥掃毒政策受到外界批評。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日再度重申掃毒的決心，在勞爾市Moscato Meadows戒毒中心的落成典禮上抨擊人權組織，「人權？很好，你可以對著天堂喊。」對於外界的批評不以為意，不打算解除以「致命手段」處置毒品犯的命令，且會承擔政府行動的責任。

根據馬尼拉《太陽星報》報導，杜特蒂在典禮上對位於新埃西哈省（Nueva Ecija）勞爾市（Laur）Moscato Meadows戒毒中心的建立表示讚許，「管理階層與工作人員所付出的努力很成功，這裡將會成為毒癮者的天堂，我很高興透過這個中心，將能幫助他們恢復與回歸社會。」Moscato Meadows戒毒中心佔地1公頃，能同時容納多達50多名病人，進行為期6個月的全面康復計畫，「符合政府為打擊毒品對社會的威脅所做的努力。」

杜特蒂也針對外界批評做出回應，「如果你摧毀我的國家，我會殺了你。人權？很好，你可以對著天堂喊，呼喚上帝來干預。」沙霧（shabu）、古柯鹼（cocaine）等毒品造成菲律賓人死去，目前仍有約300萬人是非法毒品的奴隸，「300萬成癮者對我來說可不是個玩笑，我能夠把你千刀萬剮。」

自2016年以來，杜特蒂的強硬掃毒讓超過5000名毒品犯罪嫌疑人喪命，手段包括「未審先判」、「就地正法」，國內外的人權組織炮轟這是「法外殺戮」。2018年4月菲國人權律師薩比奧（Jude Sabio）向國際刑事法庭（ICC）控告杜特蒂犯下「違反人道罪」（crimes against humanity），杜特蒂則反過來指控ICC篡奪職權，宣布將在今年3月正式退出ICC。

ET快訊
許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」
快訊／明航班可望全部恢復正常！華航100位機師已拿回檢定證
林書豪轉隊首戰拿8+5+5　129:120助球隊逆轉勝
奇蹟照！巴西嬰「羊水未破就出生」　頭罩水膜照全球瘋傳

關鍵字：杜特蒂,RodrigoDuterte,毒品,掃毒,MoscatoMeadows,NuevaEcija,Laur,菲律賓,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華裔司機一撞終結百年傳統　澳洲小火車禁止小孩腳晃車外

影／「會唱的才是我的狗！」飼主要求播歌　走失二哈3秒嗷嗚

美國2018年罷工人數逾48.5萬　輿論支持度創15年來新高

亞利桑那州宣告「色情內容危害公共衛生」

6歲癌末女童「想像打擊犯罪般打敗癌細胞」　成為自由港最年輕警員

「要和我兒子約會嗎？」闖美國大學找媳婦　 華人大媽被警通緝

川普白天赴美墨邊境表達築牆決心　當地官員晚間加以反駁

世界最懶國家？30歲就退休養老　每月過節慶祝...

黑人在賓士車上睡覺「突然驚醒」　遭6警4秒內瘋狂掃射打死

杜特蒂嗆人權組織：你找上帝來啊！　堅持執行鐵血掃毒

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

世界最懶國家？30歲就退休養老　每月過節慶祝...

黑人在賓士車上睡覺「突然驚醒」　遭6警4秒內瘋狂掃射打死

杜特蒂嗆人權組織：你找上帝來啊！　堅持執行鐵血掃毒

美中貿易戰休兵期限接近　美官員曝：習近平與川普將在3月會面

「陌生人」在飯店房內洗澡！她搬開鏡子驚現「大黑洞」　後頭竟然還住人

毛骨悚然！超詭異車禍「憑空」撞飛路人　網驚：撞到鬼？

韓飛彈工廠又傳爆炸！作業員分離推進器引爆釀3死

影／巴西「氣泡嬰」羊水未破就出生　「頭罩水膜」照全球瘋傳

8種商品別在好市多買…牛奶、麥片都上榜　專家：單身更要注意

樂觀看待貿易談判成果　川普：願意稍微延長「硬期限」

70歲阿嬤猛「甩」450匹BMW　瀟灑狠勁連兒子都抱頭大喊Oh my god

風．LUXURY／LV智慧錶能監測空汙！　配透明感印花逼人剁手

余天一句話講出情人節心聲　送花給李亞萍「一定樂死」

土地越界糾紛吵不停老農找官評理　地政事務所：你竊佔國土！

浪漫情人節共枕眠！　做對這件事不怕鬧出人命

想告白看這篇！12星座情人節「撩心指南」　千萬別送獅子手作餅乾

12強波多黎各預計由莫里納領軍　對抗中華隊爭奧運資格

「為男生脫衣服」…兒童大冒險卡牌超害羞　網怒：根本18禁！

炎亞綸出狀元再出發！舊鞋倉庫全能員工辛勞挑戰

每日限量30杯！台南私藏鮮奶茶　必點做工繁雜「火焰御丸奶」

國際熱門新聞

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子..

爽睡4000女郎　樂透得主10..

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

南非國家公園4隻獅子逛大街

辭工作練7個月！美女賭神殺入財..

地鐵「淡粉背心女」：我有貼胸貼

一天要10次！　地方媽媽「性玩..

男扮狗狗性侵哈士奇 還拍片P..

長腿妹攀岩手滑墜地「手肘外翻9..

女乘機車邊刮腿毛 還換手刮該..

8歲小暖男打工　只為在情人節送..

火星探測車「機會號」確認已陣亡..

毒梟矮子4300億身家　可用來..

更多熱門

相關新聞

毒蟲撞上前車　求睡飽再問筆錄

市警六分局員警接獲報案指南區金華路發生車禍，警方到場處理時，23歲李男大白天竟精神不振，警方問話他站著答話都能打瞌睡，身上又有濃厚K味，他坦承開車前有吸毒，還主動交付54包毒品咖啡包、0.31公克K他命，但李嫌說「超想睡覺」，拜託警方讓他先睡飽再作筆錄。

4歲童追壁虎墜7樓　全靠洋裝獲救

時代風雲人物　菲律賓媒體人被捕

母女同出名校啦啦隊　基因太強大

林姿妙與學生共同宣示　建立友善校園

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

隱藏功用！咖啡塑膠蓋6凹槽變神器

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

大富翁裡最奸詐的角色...網全怒點名「她」

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子生父15歲

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面