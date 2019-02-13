男開車心肌梗塞發作　追撞等紅燈賓士險沒命

▲男子開車時心肌梗塞發作，追撞前車，車內駕駛及乘客下車查看。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

生死一瞬間！何姓男子在南區開車時突然心肌梗塞發作，撞上前方等紅燈的賓士轎車，出勤的警員路過上前了解，發現對方叫不醒，立刻打119請消防員協助破窗，一面急救一面送醫，及時撿回一命，讓家屬深表感謝。

第三警分局勤工派出所警員涂瑞麟，2月11日下午5時許出勤進行家戶訪查，行經南區復興路、德富路口時，發現1輛小客車竟追撞正在停等紅燈的賓士小客車。車上駕駛和女乘客下車拍打他的引擎蓋要他下車，對方卻只在車內發出「嗯嗯」的呻吟聲，沒有下車。涂員立刻上前查看，卻發現車內駕駛已陷入昏迷，怎麼叫也叫不醒。懷疑車內男子可能身體有狀況，立刻通報119協助。

▲警消破窗救出昏迷男子，一邊急救一邊準備送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防人員到場後，經拍打窗戶叫人仍叫不醒，立刻將車窗擊破開門，將人救出。救護人員檢視發現男子無生命徵象，立刻用AED急救，一邊人工呼吸，一邊用救護車送往中山醫院急救，所幸到院後恢復心跳。醫師檢查後，確認41歲何姓男子因心肌梗塞才導致開車昏迷。

醫院表示，心肌梗塞有黃金救援時間，幸好警察及時發現，消防人員也立刻破窗救人並給予急救措施，才能順利救回何男一命。

何男胞弟接獲通知後，也趕到醫院，對於警消及醫護表達感謝。他說，若非員警即時發現及協助搶救，不知會造成什麼遺憾。

三分局呼籲，民眾開車前要注意身體狀況，若有不適切勿開車，或在就醫後讓醫師評估狀況。由於開車需要專注力，萬一駕駛身體不適昏迷，困在車內增加救援的困難性。如發現身體有急迫不適，應按下危險警告燈（故障燈）警示周邊車輛，趕緊靠邊停車撥打電話求援，降低被波及的可能，並為自己爭取救援時間。

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