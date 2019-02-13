　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

影／「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者宋德威／高雄報導

有民眾日前出入高雄國際機場時，看到機場內的工作人員居然踹了正要去休息的防疫犬一腳，狗狗嚇到當場慘叫一聲，照片曝光後，引發網友撻伐，累積上千人檢舉投訴。對此，當天涉及踹狗的陳姓移民官13日現身道歉，並表示童年有陰影，所以對狗有恐懼感，當天看見檢疫犬接近，才會驚嚇用腳撥開牠，事後相當懊悔，也在第一時間和長官認錯。

有一名在小港機場防疫局擔任檢疫犬領犬員的網友PO文表示，「過年期間，大家都是在機場辛苦執勤準備下班，只因為狗靠近，你說怕被咬，就出腳踹工作犬，狗狗嚇到還因此『該』了一聲...你可以不喜歡狗討厭狗，但你絕對不能欺負牠們。」最後該名網友更表示，對狗不友善已經不是第一次了」。

該篇貼文一PO出，立刻有大批網友留言撻伐，「警察不理嗎？」、「這算是妨礙公務了吧！！」、「就是有些人做了不好的舉動造就成了一些狗狗負面的心理傷害！真的很痛心！」。

▲▼護國神犬遭踹。（圖／記者宋德威翻攝）

▲「護國神犬」守疫情遭踹，當事人致歉。（圖／記者宋德威翻攝）

對此，陳姓移民官13日下午現身為踹檢疫犬事件鞠躬道歉，並表示，本身有陰影過，所以就會害怕，因為剛好經過公務門經過狹小，用腳把牠撥開，之前因為彼此都會規避遠一點、疏離遠一點，比較不會有碰觸到情形，自己本身在外很少有接近到狗的機會，對於此錯誤行為感到很抱歉，並再次鞠躬道歉。

而移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊長蔡英傑也做出回應，表示這名40多歲的陳姓移民官因童年曾被狗狗傷害，陰影一直存在，因此對狗狗有恐懼感，但這次檢疫犬距離他太近，且在公務門位置空間較小，無法閃避，才會做出不恰當的舉動。

▲▼檢疫犬Mini。（圖／防檢局提供）

▲檢疫犬值勤畫面。（圖／示意圖／防檢局提供）

移民署則是說明，當天本隊陳姓移民官在高雄機場入境公務門X光機前，確實有因檢疫犬對其嗅聞，而以腳踢檢疫犬之不當行為，事發第一時間本人已代表單位立即向防檢局高雄分局林主任、傅分局長說明致歉，並帶著相關主管及當事人，帶著檢疫犬專屬食物及點心，當面向防檢局幹部、領犬員及檢疫犬致意。事發後該名移民官已主動報請署本部調查，將會被進行懲處並調離機場，幸好遭踹的防疫犬身體並無大礙。

▲▼護國神犬遭踹。（圖／記者宋德威攝）

▲陳姓移民官親自出面道歉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲▼護國神犬遭踹。（圖／記者宋德威攝）

▲許多媒體到場關切。

另外，移民署指出，陳姓移民官雖已承認錯誤並表示懊悔及保證絕不會再發生此行為，但其不當行為已嚴重影響機關形象，本案已調查完畢會予以懲處並調離現職，未來也會加強教育所屬，應尊重動物生命及保護動物，並將繼續與防檢局為防制非洲豬瘟防疫工作，共同努力。

ET快訊
正妹PO豪乳照號召！網暴動「想壞壞」…起底竟是「最強奶媽」
媽一轉眼3歲女兒不見了！公廁發現她遭怪男「飲料引誘」猥褻
大薯買1送1！麥當勞「整月優惠券」來了　網傳授秘招別用錯
快訊／文化大學火警「2女命危」　送醫搶救中

關鍵字：護國神犬,疫情,移民署,官員,防疫犬

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玩命騎車飆國道「逆向60公里」！他自撞護欄骨折口吐白沫

工廠放鞭炮開工求平安卻燒光　夫妻擁泣「這年要怎麼過」

移民官踹檢疫犬怒嗆「告你們」！影片曝光秒道歉：我對狗有陰影

影／好消息！文大火警女大生躲廁所　濃煙襲擊二度命危救回

「樓梯下不去了」文化女大生看火煙層層竄出　驚慌脫困還原恐怖現場

影／2景觀系女大生「準備畢展」險遇死劫　家人慌張到院探視

火警釀2文化女大生命危送醫　3設計系學生機警跳陽台求救

勒斃私娼寮女老闆男報警自首　南檢聲請羈押獲准

老獵人受困深山5天　傳統獵徑尋獲已「奄奄一息」

見警車心虛行車不穩　保大警攔截起出改造槍

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

玩命騎車飆國道「逆向60公里」！他自撞護欄骨折口吐白沫

工廠放鞭炮開工求平安卻燒光　夫妻擁泣「這年要怎麼過」

移民官踹檢疫犬怒嗆「告你們」！影片曝光秒道歉：我對狗有陰影

影／好消息！文大火警女大生躲廁所　濃煙襲擊二度命危救回

「樓梯下不去了」文化女大生看火煙層層竄出　驚慌脫困還原恐怖現場

影／2景觀系女大生「準備畢展」險遇死劫　家人慌張到院探視

火警釀2文化女大生命危送醫　3設計系學生機警跳陽台求救

勒斃私娼寮女老闆男報警自首　南檢聲請羈押獲准

老獵人受困深山5天　傳統獵徑尋獲已「奄奄一息」

見警車心虛行車不穩　保大警攔截起出改造槍

中職／富邦用心經營新北！張正偉、蔣智賢進校園教棒球

咖啡塑膠杯蓋是垃圾？6個凹槽一掰變神器　網友解析「隱藏功用」

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

女法師高速自轉150圈灑水…30分變「嘔吐噴泉」！竟是受菩薩所託

12強賽程確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

22歲單親媽嘿咻小學生！同學爆料黑歷史「孩子生父才15歲」

鄰居愛亂插車庫！女屋主「霸氣一招」卡死：求我啊？網全跪求後續

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「明天早上變陳太太」

中職／一起練起來　中信兄弟推出難得一見春訓體驗營

變態男扮狗狗性侵哈士奇 還拍下影片PO網！

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次...醫：女友換4個了！

社會熱門新聞

騎車飆國道逆向60公里　他自撞..

工廠開工　放鞭炮求平安卻燒光

一轉眼3歲童不見了　公廁發現她..

《大尾鱸鰻》演員陳光前跳忠孝橋..

移民官踹檢疫犬！新一波影片曝光

慟！資助兒子過年出遊後…母親默..

越配扛家計病倒　婆婆病榻前聲聲..

法師秀「旋轉佛舞」最後吐翻　網..

快訊／文化大學火警「2女命危」

汐止國中生街頭追砍　竟是為了一..

33歲男撿屍！　牙刷塞少年肛門

20歲男高雄騎回基隆　疲勞自撞..

BMW爽停馬路　8年級男女嗨躺..

文化女大生被祝融追殺　驚慌脫困..

更多熱門

相關新聞

移民官踹檢疫犬！新一波影片曝光

非洲豬瘟疫情正熾，機場檢疫犬勤務沉重，不料9日卻有移民官出腳踹狗，引發網友公憤。眼見風波愈演愈烈，陳姓移民官13日緊急出面道歉，強調是童年陰影才會嚇得踢狗，但新一波片段持續在網上瘋傳，可以見到他踹狗後還一度嗆聲「我會去告你們」，與道歉時的態度差很大。

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

護國神犬遭官員腳踹　蘇貞昌痛斥：愛護都來不及還踹

防疫犬值勤遭踹　動保處恐開罰！

防疫犬下班遭踹！移民署回應了

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

過敏養貓21年淚：女兒送的最後一次

騎車飆國道逆向60公里　他自撞骨折口吐白沫

正妹PO奶照號召！起底竟是「最強奶媽」

28歲兒胃癌末期　父：他天天宵夜

工廠開工　放鞭炮求平安卻燒光

女醫師愛上黑手！親弟一句話惹哭2萬人

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

超狂！高雄五星級「佛系火鍋餐廳」

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面