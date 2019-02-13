影／「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

記者宋德威／高雄報導

有民眾日前出入高雄國際機場時，看到機場內的工作人員居然踹了正要去休息的防疫犬一腳，狗狗嚇到當場慘叫一聲，照片曝光後，引發網友撻伐，累積上千人檢舉投訴。對此，當天涉及踹狗的陳姓移民官13日現身道歉，並表示童年有陰影，所以對狗有恐懼感，當天看見檢疫犬接近，才會驚嚇用腳撥開牠，事後相當懊悔，也在第一時間和長官認錯。

有一名在小港機場防疫局擔任檢疫犬領犬員的網友PO文表示，「過年期間，大家都是在機場辛苦執勤準備下班，只因為狗靠近，你說怕被咬，就出腳踹工作犬，狗狗嚇到還因此『該』了一聲...你可以不喜歡狗討厭狗，但你絕對不能欺負牠們。」最後該名網友更表示，對狗不友善已經不是第一次了」。

該篇貼文一PO出，立刻有大批網友留言撻伐，「警察不理嗎？」、「這算是妨礙公務了吧！！」、「就是有些人做了不好的舉動造就成了一些狗狗負面的心理傷害！真的很痛心！」。

▲「護國神犬」守疫情遭踹，當事人致歉。（圖／記者宋德威翻攝）

對此，陳姓移民官13日下午現身為踹檢疫犬事件鞠躬道歉，並表示，本身有陰影過，所以就會害怕，因為剛好經過公務門經過狹小，用腳把牠撥開，之前因為彼此都會規避遠一點、疏離遠一點，比較不會有碰觸到情形，自己本身在外很少有接近到狗的機會，對於此錯誤行為感到很抱歉，並再次鞠躬道歉。

而移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊長蔡英傑也做出回應，表示這名40多歲的陳姓移民官因童年曾被狗狗傷害，陰影一直存在，因此對狗狗有恐懼感，但這次檢疫犬距離他太近，且在公務門位置空間較小，無法閃避，才會做出不恰當的舉動。

▲檢疫犬值勤畫面。（圖／示意圖／防檢局提供）

移民署則是說明，當天本隊陳姓移民官在高雄機場入境公務門X光機前，確實有因檢疫犬對其嗅聞，而以腳踢檢疫犬之不當行為，事發第一時間本人已代表單位立即向防檢局高雄分局林主任、傅分局長說明致歉，並帶著相關主管及當事人，帶著檢疫犬專屬食物及點心，當面向防檢局幹部、領犬員及檢疫犬致意。事發後該名移民官已主動報請署本部調查，將會被進行懲處並調離機場，幸好遭踹的防疫犬身體並無大礙。

▲陳姓移民官親自出面道歉。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲許多媒體到場關切。

另外，移民署指出，陳姓移民官雖已承認錯誤並表示懊悔及保證絕不會再發生此行為，但其不當行為已嚴重影響機關形象，本案已調查完畢會予以懲處並調離現職，未來也會加強教育所屬，應尊重動物生命及保護動物，並將繼續與防檢局為防制非洲豬瘟防疫工作，共同努力。