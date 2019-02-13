環團監測龍崎地下水　歐欣：與掩埋場距離甚遠

▲歐欣公司認為，環團鑿井位置並非位於「龍崎無毒事業廢棄物處理中心」廠區內，且距離甚遠，與掩埋場並無關聯，對於廠區外所做調查，公司不予評論。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣水資源保育聯盟，在台南龍崎區牛埔里設置觀測井，理事長陳椒華2月13日公布調查結果，認為該區有地下水，應撤銷龍崎掩埋場水保計畫，對此歐欣公司表示，由於該鑿井位置並非位於「龍崎無毒事業廢棄物處理中心」廠區內，且距離甚遠，與掩埋場並無關聯，對於廠區外所做調查，不予評論。

歐欣公司指出，龍崎掩埋場計畫92年環評及99年環差報告審查期間，皆經實地調查與現勘，並鑽孔探測，最深鑽孔達50公尺，進行地下水觀測，依據觀測結論並不符合地下水文特性，並無實際之地下水，但公司仍納入水土保持邊坡穩定之保守設計，實際上較真實狀況更為安全。

歐欣公司表示，自2009年起依環評承諾及相關法規，每3個月進行一次環境監測現場調查至今，歷次調查均未在監測井中發現地下水，調查結果並定期呈報主管機關核備。歐欣公司說，陳椒華老師2018年亦曾隨台南地檢署進廠區勘查監測井，見證井內並無地下水，且井管確實開篩，證明之前都是不實指控，其心可議！

歐欣公司強調，本案以處理事業廢棄物為主，不像一般生活垃圾會產生大量滲出水，除場內不會有滲出水外，並將依環評審查結論，收集掩埋區內的雨水回收使用，對外達到「零排放」，因此對該區域的水文及水質不會有影響。