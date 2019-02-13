環團公布台南龍崎牛埔里　地下水位上升1公尺　要撤銷水保計畫

▲環團進行龍崎牛埔地下水調查結果公布，指地下水位上升1公尺，見證牛埔里存在豐沛地下水，要求撤銷歐欣水保計畫，經濟部不可再展延。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



環團關心龍崎牛埔歐欣掩埋場案，除告發歐欣公司水土保持計畫及環差涉嫌偽造文書，也進行龍崎牛埔地下水調查，2月13日公布調查結果，指地下水位上升1公尺，見證牛埔里存在豐沛地下水，要求撤銷歐欣水保計畫，經濟部不可再展延。

環團指出，台南龍崎地下水位量測補充，2月13日上午觀測井取水20公升，從中午12時到下午2時水位已經上升到從地表下26公尺，上升到地表下25公尺.約上升1公尺，表示地下水又補注2公升，會還會繼續測量水位。



台灣水資源保育聯盟陳椒華理事長表示，為了證明此區域有地下水，該會募資鑿設簡易觀測井，設井位置在歐欣場址西北邊約200公尺處，鑽井35公尺深，設觀測井，地表下9米至32米處開篩，設井後2次汲水，皆發現汲水後地下水迅速補注入觀測井管內，顯示此地地下水充沛，因20米至28米深處岩心破碎（陳文山教授判讀），又汲水後水位回升快，研判井下約19米有受壓含水層，地下水層可能有9米厚。裝設自動連續水位檢測儀，每10分鐘量測地下水位1次，水位有上下起伏現象，證明地下水有受地潮影響，也證明井內存在地下水。





環團也邀請台大地質系陳文山教授判讀鑿井35米岩心，陳文山教授表示，此35公尺鑽井岩心發現充滿了斷層剪切構造，在9.5公尺以下的斷層剪切構造非常密集，尤其在20-28公尺之間，岩層受到斷層破壞，非常的破碎，這些斷層破碎帶都是位在龍船斷層帶之內，龍船斷層帶的寬度可達到300公尺，所以鄰近的地層都非常的破碎，此岩芯的密集斷層剪切構造也證明鄰近龍船斷層的兩側具有破碎的岩層。

由鑽井岩心及地下水資料，研判歐欣場址有龍船斷層經過，寬度至少有300公尺寬，而且岩層破碎，而且場址下有受壓含水層，掩埋廢棄物，將汙染嘉南及高屏地下水，今天見證環團代表、議員、政府官員等都見證了龍崎牛埔有豐沛地下水。由於歐欣公司於各報告書都登載歐欣場址地表20公尺以下沒有地下水，故環團要求台南市政府撤銷歐欣水保計畫及施工許可，經濟部工業局於今年3月前不可再發歐欣案展延許可。