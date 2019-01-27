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土地公入夢「挖這裡」！水上鄉老農挖井　深鑿60m湧出黃金龍泉

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▲▼ 黃金湧泉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲水上鄉詹姓老農挖井挖出黃金色湧泉，專家表示因是鐵離子含量高，建議水質未確認前不要輕易飲用。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

土地公託夢挖井挖出黃金湧泉！嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔78歲詹姓老農，日前因家中無自來水可用，想改接山泉水卻因高額接關費用無力負擔，因此申請鑽井希望改用地下水，孰料，開挖過程初期並不順遂，卻在一次睡夢中被｢土地公｣託夢指點挖井吉位，果真順利挖出地下水，湧出水質呈現金黃色，仍需送驗後才知可否飲用，此事一傳開，也立即廣為鄉里流傳，說是土地公來指引龍泉。

▲▼ 黃金湧泉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

詹姓老農說，去年12月底請來工程人員探勘鑽井卻苦無結果，卻在26日當天睡夢中夢見穿著官服的土地公來指點鑽井地點，起床後便趕緊在土地公指示的位子畫下記號。

▲▼ 黃金湧泉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

但是，當工程人員再次開挖時卻跟老農表示，這個地點不容易挖到水，但老農｢深信｣這是神明的指點，幾經拜託，總算在地下60公尺處挖到水源，讓現場所有人都相當驚訝。

正當所有人要開始將地下水抽取入水塔，卻發現流出的水色都是金黃色，一度讓旁人都以為是｢黃金湧泉｣，為求水質安全，只好先由環保局檢驗，初步檢測酸鹼值、清濁度都沒有問題，但由於靜置後會變色，因而採樣回去檢驗，預計2月1日結果會出來。

▲▼ 黃金湧泉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

據了解，老翁家地下水會呈現金黃水色應是富含高濃度鐵離子，專家建議檢驗結果出爐前，不要飲用地下水。

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關鍵字：水上鄉,地下水,鐵離子,黃金龍泉

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