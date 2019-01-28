3大汙染高屏全包！環團要韓國瑜「硬起來」拒絕興達電廠展延

▲興達電廠有4座機組。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

環團今（28日）公布2018臭氧年報，PM10、PM2.5、臭氧排名全都是高屏包辦，古亭、新店這3年也很嚴重。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，臭氧不只影響肺部，還影響腦部和胎兒，要求環保署和高雄市政府拿出作為，在興達電廠3、4號機組操作許可證將在2月4日到期後，馬上停機改善空氣品質。

葉光芃表示，去年臭氧最嚴重的依序為林園、潮州、新店、左營和古亭，以林園來看，可能和石化工業有關，且會造成臭氧的汙染源如煉油廠、燃煤電廠、燃氣電廠高雄都有，其中新店、古亭雖然PM2.5、PM10較低，但這3年臭氧都很嚴重，相關單位都必須好好說明。

▲環團公布2018臭氧年報。（圖／記者許展溢攝）

葉光芃說，臭氧不只影響肺部，還影響腦部和胎兒，暴露1至2天就會造成早逝，1小時就可能造成中風、心臟病。35至40ppb低濃度都會造成健康危害，長期8小時、數天、數月、數年恐造成畸形、自閉、失智，產前和孩童期暴露臭氧恐造成自閉。

環境權保障基金會專職律師郭鴻儀指出，興達電廠是國內僅次於台中火力發電廠碳排放量第2高的發電廠，廠區內燃煤機組更是國內最老舊的燃煤發電機組，呼籲台電應儘早讓老舊且高汙染的燃煤機組除役，而不是以穩定供電的名義繼續放任這些老舊機組汙染空氣，呼籲高雄市長韓國瑜應嚴格審查興達電廠燃煤機組許可展延的申請案，甚至拒絕台電展延申請。

▲興達電廠已運轉36年。（圖／地球公民基金會提供）

立委劉建國說，臭氧會造成頭痛、眼睛灼熱等風險，健康危害是最高的，會引發氣喘、肺部發育不正常，近代相關醫學指出臭氧和中風、失智有相關因果關係存在，環保署長期將空汙防制資源集中在PM2.5，美國治理臭氧和PM2.5是雙管齊下，台灣打擊空汙更該具有全面性，否則顧此失彼。立委陳宜民指出，臭氧會影響民眾健康，用大數據分析健保加上環境因素，看到結果是臭氧也扮演重要角色，是影響健康重要的因子，要韓國瑜硬起來拒發執照。

環署回應，大家關心的空汙、臭氧會同時做相關改善，現在臭氧原因算全球問題，美國、韓國、大陸都關心，全球普遍升高，防制有努力空間。