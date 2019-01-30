中研院證實大潭有「柴山多杯孔珊瑚」　環團轟中油霸王硬上弓

▲環團表示，中研院已證實該處有很多柴山多杯孔珊瑚群體。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

記者許展溢／台北報導

環團今（30日）舉行記者會表示，中油在桃園大潭藻礁興建第三天然氣接收站的環評審查在去年10月8日環評大會中被強行過關，但中研院生多中心團隊自行調查研究， 找到了很多柴山多杯孔珊瑚群體，此結果是直接打臉中油去年在環評稱的「該區域無多杯孔珊瑚的存在。」

搶救大潭藻礁行動連盟召集人潘忠政表示，過去開發單位沒有提供詳實調查資料，違反環評精神，中研院在天候最冷、藻礁面臨中油霸王硬上弓最緊急的時刻，自行到大潭藻礁做調查研究，給了詳實而重要的該保護區保育資訊，除了打臉中油的調查粗率，也提醒執政單位儘早懸崖勒馬，勿存僥倖，三接應即時啟動異地建站機制。

▲環團指出，研究結果證明大潭藻礁是南桃園海岸線生態最為完整、生物多樣性最佳的區段。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫指出，經過10個多月的研究結果，已證明大潭藻礁是南桃園海岸線生態最為完整、生物多樣性最佳的區段，這個結果顯示在預計興建棧橋的範圍之內不僅藻礁發育狀況極佳，更有ㄧ級保育類柴山多杯孔珊瑚與其他珊瑚的存在，直接打臉中油去年在環評大會上所提出潛水調查數據，說該區域無多杯孔珊瑚的存在。

東海大學生命科學系特聘教授林惠真怒轟，去年10月8日靠官派委員出席，不等林務局補助的調查計畫完成執行，更不惜折損一名環保署副署長，也不顧環評委員劉小如寫給時任行政院長賴清德的公開信，不尊重專業、強勢通過環評，摧毀的不只是環評制度，還有民心與政府的誠信。

▲環團強烈呼籲，中油應馬上停止開發。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

環團最後強烈呼籲，政府應善盡對大潭海岸保護、監督、調查的職責，立即介入並要求中油立即停止施工，同時啟動替代方案，不要一邊口口聲聲說重視藻礁，一邊卻又縱容中油恣意破壞。