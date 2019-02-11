侯友宜得知朱立倫臨時選辦在台北：我一定送個漂亮的花

▲ 新北市長侯友宜11日在新北市府舉辦新春團拜茶會。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜11日在新春團拜茶會，對於前新北市長朱立倫臨時競選辦公室選在台北市，侯友宜受訪坦言不知道辦公室的成立，他會送個花表示祝福，「起碼他跨出了他想做的第一步」，他一定會送花，而且一定會送很漂亮的花，希望他加油！

而會不會支持他選總統，他表示，每一個人有自己的理想跟抱負，對每個人為民服務的一個態度，而且勇於承擔的人，他都是充滿著祝福。

對於新年期許，他表示，希望把團隊能夠更快速讓民眾問題有效的解決，那面對未來還有很多新政見推動的挑戰，像今年不管是都更的平台、招商的一條龍，以及交通、治安、環境，不但要全力以赴，而且要有好的成績出來，這是給團隊一個很明確的目標。

侯友宜規劃於12日會面桃園市長鄭文燦，侯友宜表示，他跟鄭市長目前大概規劃有交通的、水利的，甚至包括軌道建設、環保等等議題，明天會做初步的方向討論，建構一個比較長久的制度，來解決北桃、新北市跟桃園之間所有的問題，各局處首長都會去桃園參加。

他也說明，希望新北市周邊四個縣市，台北、基隆、桃園、宜蘭，構成一個大台北，能夠在每一個連結點都有新北市，那新北市一定要站在兩個縣市互相彼此之間合作，創造更多市民有感的政績。