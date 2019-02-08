華航罷工釀20航班取消　侯友宜：政府要扮演更積極角色！

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜8日上午至林口竹林山觀音寺參拜祈福，關於華航罷工的問題，他表示，這個事情已經有一段時間，勞資在雙方產生問題的時候，政府要扮演更積極的角色。

侯友宜強調，讓勞方跟資方都能夠有一個圓滿的答案，那尤其發生在春節，勞資衝突、對立的時刻，都不是國人之福，對我們所有的消費者在進出國門非常不方便，而且造成嚴重的傷害，所以他期待政府更應該積極主動來協調勞資，早日能夠落幕。

近日侯友宜許多行程都有三重區立委補選候選人鄭世維陪同，他表示，鄭世維本來就是一個非常積極為民服務的一個好的民意代表，長久以來，鄭世維不只在果菜市場賣水果賣菜，其實他也勤走基層，非常接地氣，所以希望他有機會能夠為新北市的市民服務，所以自己帶著滿滿的祝福，祝福他心想事成。

針對有不少民眾為了得到他的福袋，排隊等了兩個小時，侯友宜表示，今天是初四財神爺到，那福袋裡面就是「豬事大吉」，這個「吉」字上面有「土」，下面的錢(10圓錢幣)，用我們的錢母，把它形成一個大地之母「錢母」，就像豬年一樣有福氣祝福所有的民眾，財神爺到，今年平安賺大錢。