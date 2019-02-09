朱立倫盼盡早決定總統人選　吳敦義：4至6月黨內初選

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／資料照）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫8日表示，國民黨勝選才能改善兩岸關係、讓大家都過好日子，建議黨內盡早決定適合人選，以便啟動輔選。對此，國民黨主席吳敦義回應，國民黨過去都在4月啟動登記，5、6月送中常會、全國黨代表等黨內決策機制，依民調占7成，黨員投票占3成，進行黨內初選。

吳敦義表示，目前政府已決定把總統、副總統與立委合併同一天選舉，一定會在元月中旬左右選個假日投票，國民黨過去不論在野或執政，照慣例都在4月啟動登記，5、6月送中常會、全國黨代表等黨內決策機制，亦即依民調占占7成，黨員投票占3成，進行黨內初選。

▲好友贈朱立倫春聯「朱勢大吉」。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

已表態參選2020總統大選的朱立倫儘管除夕到初三都沒有安排公開行程，直到初四才安排走春行程，但過年期間他動作頻頻。大年初二，朱立倫上傳一張友人贈送的「朱勢大吉」春聯，並許下新年願望，「國家諸事大吉，天聽民聽。人民過得好，國運自然好！」

▲朱立倫稱自己「真的很怕相公」。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專）

日前高雄市長韓國瑜直言國民黨內4顆太陽，有人是相公。大年初三，朱立倫特別在臉書上傳打麻將的短片，先告知大家他首次打麻將，上牌桌要牌友教，一旁有人喊「多繳學費，馬上就會打」，他抓牌時，本要多拿一張牌，即時被旁人阻止，於是趕緊細數手中的牌，還說再抓牌就當「相公」了。

朱立倫首次打牌就迅速聽牌，不時露出笑容，不久下家打出五餅，他立刻喊出「胡牌，謝謝」，一旁牌友不敢相信，他則笑稱「新手打牌還會胡牌」。影片最後「畫面」是朱立倫拿到「發財」這張牌自摸，引人聯想。