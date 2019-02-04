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團圓飯夫人包NG餃子　朱立倫笑：怎麼搞的怎麼變這樣？

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▲▼朱立倫與夫人高婉倩包餃子。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫與夫人高婉倩包餃子。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫除夕下午在臉書發文，短片中呈現朱家除夕夜包水餃的習俗，看到太太包得不好的水餃，朱立倫驚呼「怎麼搞的怎麼變這樣？」，高婉倩則說「NG就NG啊，我們又不是要賣！」。 

朱立倫說，「今年我進廚房當二廚，一起做菜！」，附上與夫人高婉倩在廚房準播年夜菜的短片，展現久違的廚藝，也讓大家看見他不一樣的居家風格。他表示，「老婆辛苦了，以前天天忙碌，今年我進廚房當二廚，一起作菜！」並強調，「沒切到手也沒燙到手」。

此外，影片最後小驚喜，就是桌上一瓶台酒善化酒廠的「成功啤酒」，啤酒罐上寫著「一定要成功」，似乎在暗示2020總統之路一定要成功。

朱立倫說，過去忙於工作，大掃除、辦年貨、買年菜都是家人一手包辦，除夕我總是先去慰問值班同仁完，趕在圍爐前才到家；今年則難得跟著家人一起到東門市場採買，雖然只是幫忙提菜當挑夫，也算多了ㄧ些貢獻，春節連假明天開始，記得多陪陪家人，一起迎接豬年！

▲▼朱立倫與夫人高婉倩包餃子。（圖／翻攝自臉書）

▲夫人高婉倩包的NG餃子。（圖／翻攝自臉書）

他特別曝光年菜「採買清單」：「絞肉、高麗菜」是包水餃用。「蓮子」準備煮蓮子排骨湯。林青霞愛店興記買「燒賣、糯米丸、春捲」。「年糕、發糕」拜拜用。乾貨糖果，他說自己特別喜歡水果軟糖，每次吃都會想到小時候過年快樂回憶。

另外，朱家過年習俗：圍爐必吃魚(年年有餘)，年糕、發糕、長年菜。大年初一一大早吃水餃，取吃元寶發大財之意。

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關鍵字：朱立倫

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