國民黨4個太陽開工強碰！朱立倫到處握手　吳敦義樂發紅包

▲國民黨中央新春團拜 四個太陽同台。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。農曆年後上班第一天，前總統馬英九、主席吳敦義、立法院前院長王金平以及新北市前市長朱立倫上午9點就齊聚國民黨中央12樓新春團拜。朱立倫一到場，就積極的和每一位中常委握手寒暄，吳敦義則是臉上掛著笑容，頻頻發紅包給在場的黨工和媒體，馬英九跟王金平則顯得低調。

國民黨去年的新春團拜時，吳敦義、馬英九、吳伯雄、王金平與副主席郝龍斌等，多位黨內大老都出席；由於朱立倫當時還是新北市長，因此選擇在新北市與市府成員進行團拜，今年開工第一天，個大太陽就在黨中央強碰，剛好是高雄市長韓國瑜笑稱的一桌「麻將」。

9點一到，王金平、朱立倫、馬英九、吳敦義先後到場。朱立倫一抵達就先接受媒體訪問，隨後積極的和每一位中常委握手寒暄，王金平則是在受訪後就入座，馬英九沒有受訪就直接進場，吳敦義則是在受訪後入場，一路上臉上掛著笑容，會後頻頻發紅包給在場的黨工和媒體。

關於黨內初選時程，吳敦義會前受訪時說，不是越快越好的問題，是過去都有程序，通常都是立委跟總統大選出選一起舉行，在2020年1月，過去黨內有慣例跟程序，什麼時候公佈辦法跟資格審查，比如照現在規定已經用了好多年，民調占70%，黨員投票30%，由中央委員會主辦的單位報給中常會，再提全國黨代表大會。

至於自己何時宣布參選？吳敦義僅回應，「過去慣例最快是4月開始，最晚是7月，大概是這樣」，他參不參選會在適當時間宣布，「大家不要讓我還沒決定時就隨意宣布」。

如何看韓國瑜影響總統選舉？吳敦義說，「我完全開放，我只要挑一個適當的人，品德操守政績能力忠誠度熱忱都沒有問題，當然就會從中選擇」；比你更適當就不會出來？吳敦義看著記者說，你怎麼這麼熬（厲害）。