柯文哲、韓國瑜「民間型」從政者崛起　學者認為此人很尷尬

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

記者羅婉庭／台北報導

2018藍營大勝，被認為是「韓流」外溢效應所致，前行政院發言人胡幼偉表示，「其實老韓崛起後，最尷尬的就是朱立倫了。

胡幼偉日前在臉書上發文表示，在老韓崛起前，國民黨行政體系的「理想型」大官，有共同特徵，包括：家世不錯、儀表不差、講國語會捲舌、台語不行、有國外博士學位、通一點琴棋書畫。從早期的四大公子到馬英九，都是這個型態的人。朱立倫算是這個型態中的最後一人，所以，2015年時，大家公認，朱應該就是馬的當然接班人！

直到柯文哲崛起，潮流風向就變了。距離馬英九那型很遙遠，但跟市井小民風格很接近的從政者，大受歡迎。這型的人，被認為比較接地氣，言行舉止，比較能反映出一般庶民的水準，容易被民眾認同。

他直言，直到柯文哲崛起，潮流風向就變了。距離馬英九那型很遙遠，但跟市井小民風格很接近的從政者，大受歡迎。這型的人，被認為比較接地氣，言行舉止，比較能反映出「一般庶民的水準」，容易被民眾認同。

胡表示，韓國瑜也是這種「民間型」的從政者，他因為不是「公子型」的政治人物，過去在國民黨以「公子型」為主的時代，當然就根本不受重視。他相信，馬英姐很早以前就認識韓國瑜，兩人也很早以前就見過面，但馬過去應該是根本看不起他，也不相信韓能混出什麼名堂。

他接著表示，問題是韓國瑜搭上「民間型」潮流崛起了，那麼「公子型」的朱立倫瞬間就尷尬了！但要朱轉型成韓那一型的，他也轉不過來，所以，現在朱非常尷尬，他有機會做總統時，「公子型」已經不流行了，現在流行的是「民間型」的了。所以現在有人「拱韓」，卻沒有人「拱朱」，就是這個原因。

胡幼偉說，現在麻煩的就在這裡，「公子型」的老朱民調較高，但已非主流型態；老韓是「民間型」的主流，卻不大適合現在就來選總統。許多藍民想到這裡，也覺得怪怪的，但又想不出如何解決這個怪怪的問題。