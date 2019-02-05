影／老天鵝Ｘ柯P爆笑料理大集合　柯文哲：「王世堅果飲」喝了會...

記者羅婉庭／台北報導

老天鵝娛樂邀請台北市長柯文哲錄製節目「怕失言就不要進廚房 」，獨家料理Menu有「回鍋酥蒸鯧」、「義腸施鹽窯烤柯Pizza」、「白賊義大利麵」、「文炙豆酥高嘉魚」、「王世堅果飲」，處處雙關引發討論。

柯文哲直言，「王世堅果飲」喝了會烙屎！一旁的學姊黃靜瑩聽了驚呆直笑；柯看似熟練地捲起袖子做料理，主持人突然問他用什麼洗髮精，柯說「我都用肥皂洗，學名叫ketoconazole」這冷知識又讓學姊瞪大眼。



▲老天鵝Ｘ柯P爆笑料理大集合。（圖／翻攝網路直播，下同）

主持人問「丁守中、姚文智、王世堅」三個人只能選一個，他願意帶哪一位去旅行，柯文哲則回答，「決定自己一個去，哪一個都不好」，網友直呼也太老實！節目單位準備了特製的「賴清德意的一天橄欖油」，柯文哲拿起使用後主持人隨即問「賴說他的月薪只有五萬」，柯立馬仰天大笑。

台北市議員王世堅「背後靈」（議會質詢錄音）全程參與，柯文哲聽到後表示「本來好好的心情......」，主持人笑翻，隨後犀利問他「贏這麼少」怎麼還好意思推陳思宇出來選立委，他則回應「沒辦法啊，反正那裡有個缺就.....（消音）」，學姊馬上緊張的說「你這題要重答一次！」，他也聽話的回「反正有機會就試試看」。

柯文哲坦白的說，自己一直都有在想阻擋之事，對於黨名「名字不重要，內容比較重要」；在聊天的過程中，柯P特製超醜「義腸施鹽窯烤柯Pizza」製作完成，學姊笑翻，他卻滿意地說，這有什麼不好，看起來就很好吃，「料好就好，你管他的，吃到肚子還不是都一樣」，並幫它取名為「滿滿的台灣價值Pizza」。

最後聊到林洲民離開的真相、對口譯哥接任美國政治組組長等敏感議題，柯文哲都迎刃而解無失言，最後他說，「當醫生習慣把複雜的東西變成簡單的東西、那些法律系的喜歡把簡單的東西變得很複雜」。