密會不分區立委？　朱立倫：有7位到工作室一起吃便當

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選。農曆年後上班第一天，前總統馬英九、主席吳敦義、立法院前院長王金平以及新北市前市長朱立倫上午9點就齊聚國民黨中央12樓新春團拜。對於年前密會不分區立委一事，朱立倫證實，有7位到工作室一起吃便當、聊聊天，互道新年恭喜。

國民黨去年的新春團拜時，吳敦義、馬英九、吳伯雄、王金平與副主席郝龍斌等，多位黨內大老都出席；由於朱立倫當時還是新北市長，因此選擇在新北市與市府成員進行團拜，今年開工第一天，個大太陽就在黨中央強碰，剛好是高雄市長韓國瑜笑稱的一桌「麻將」。

9點一到，王金平、朱立倫、馬英九、吳敦義先後到場。朱立倫一抵達就先接受媒體訪問，隨後積極的和每一位中常委握手寒暄，王金平則是在受訪後就入座，馬英九沒有受訪就直接進場，吳敦義則是在受訪後入場，一路上臉上掛著笑容，會後頻頻發紅包給在場的黨工和媒體。

對於年前密會不分區立委一事，朱立倫證實，過年前有跟區域、不分區立委好朋友有不定期聚會，正好這一次不分區立委有七位到臨時工作室，一起吃便當、聊聊天，互道新年恭喜。

是否認為黨內初選越快越好，朱立倫說，對於在野黨而言，需要更多大選的準備時間，民進黨很可能4月中定案，國民黨不宜太晚，希望越快越好。

高雄市長韓國瑜是黨內最大太陽？朱立倫說，「韓市長是國民黨在南台灣執政的明星市長，也是優秀的黨內同志，很高興他獲得很多民眾支持」。韓國瑜影響黨內初選？朱立倫說，對民眾來說，經濟變好、兩岸改善，期待國民黨贏，國民黨贏就是最重要的目標，只要這位人被提名就全黨支持。

至於臨時工作室選在台北市，朱立倫說，工作室只是工作室，選辦還會在規劃，還有很多地方可以做安排，重點是交通方便和大家方便，有時候找工作室和選辦也是看緣分。

▲國民黨中央新春團拜，四個太陽同台。（圖／記者屠惠剛攝）