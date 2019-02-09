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韓國瑜出國度假「非常合理」　朱立倫：該休息就要休息

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▲▼ 韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

▲ 韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜過年期間帶家人出國度假，雖然遭到前高雄市長陳菊的幕僚批評，不過行政院副院長陳其邁認為「市長需要休息」，而前新北市長朱立倫也表示過年期間和家人出國「非常合理」，他支持政治人物該休息時休息，該努力時努力，同時要建立完整制度。

韓國瑜春節期間到印尼峇里島度假，陳菊的幕僚陳瓊華日前在臉書發文砲轟韓國瑜「對高雄的市政不熟，邀人來高雄旅遊，自己卻落跑」。韓國瑜回國後反擊表示「酸言酸語，何苦呢？看到民進黨休不休假，我們也不會酸」，認為若一定要每個政治人物的體能消耗到燈乾油盡，對選民來說未必是好事。

而朱立倫9日前往新北貢寮靈鷲山祈福時，面對媒體詢問，引用前總統馬英九常說「總統真不是人幹的」等話，肯定韓國瑜在過年期間與家人出國，他表示，這個時代大家都知道，從政就是要「耐操耐罵」，韓國瑜在過年期間與家人出國「非常合理」，他覺得應該讓韓國瑜休息一下，才能在未來一年繼續衝刺市政。

朱立倫強調，「政治人物該休息時休息，該努力時努力」，也呼籲應建立完整的制度，無論對中央或地方首長，大家都能夠全心全力為人民服務。而被問及之後當上總統也會這樣休息嗎？朱立倫則以「謝謝、謝謝」笑而帶過。

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