馬英九回馬家庄祭祖　客語拜年被鄉親笑：你說國語好不好？

▲前總統馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九每年初二的會回到苗栗縣通霄馬家庄祭祖，去年因祠堂整修而中斷，今年是他第22次到馬家庄祭祖，向先祖牌位上香獻酒。他致詞開玩笑說，他在台北時候，曾參加客家山歌班，唱完歌致詞講了一分鐘客家話，結果台下就說「你說國語好不好？」，現場哄堂大笑。

根據媒體報導，馬英九特地以客家話向鄉親們拜年，卻說得有些生疏，他笑場問，大家聽得懂嗎，並說以前他在台北的時候，曾在木柵參加客家山歌班，唱完歌致詞講了一分鐘客家話，結果台下就說「你說國語好不好？」，現場哄堂大笑。

台北市拉鍊產業工會理事長馬肇鵠，也是出身自馬家庄，15歲就北上打拼，他精心準備一本工會活動紀錄總匯，內容中有一篇2008年工會出資20萬元，刊登支持馬英九選總統的競選廣告，親送給馬留作紀念。

馬肇鵠表示，這次馬英九若想再參選2020總統，黨內初選結果恐不樂觀，但他還是情感上全力支持，並祝福馬能心想事成。

他的紅包仍然造成大排長龍，小馬哥炫風不減當年，這次的紅包是一張大紅杯墊般的福卡，雙面各印有迷你豬「諸事大吉」及「旺」字樣，初估共發送出400多張，春聯也是刮起聯名風，十分搶手。