飛機引擎全故障…機長破降水面救了全機　「哈德遜奇蹟」10週年

▲2009年1月，全美航空1549號班機迫降哈德遜號，機上155人奇蹟全數生還（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國「哈德遜河奇蹟」今年屆滿10週年。當年一架全美航空1549號班機從紐約起飛後不久就遭遇鳥擊，導致兩具發動機同時熄火，飛機在半空中完全失去動力，機長決定破降於紐約曼哈頓旁的水道上，全機155人生還，事件被改編為電影「薩利機長」。今年1月，倖存者們10年後再度齊聚一堂，當時被視為英雄的機長薩利博格（Chesley "Sully" Sullenberger, III）坦言，自己當時從沒想過會就這樣死去。

紐約每日新聞報導，現年已67歲的機長薩利博格表示，當時的情況完全不像任何預先排練的訓練劇本，己從未受過相關訓練，而飛行模擬機也難以模擬出在水面破降的情況，只曾在理論課程上進行過討論，以及在手冊中閱讀過相關資料。但他表示，「面對眼前所有問題都有信心找出解決方法」。薩利又說，當飛機成功破降在哈德遜河後，自己最擔心的是有乘客或機組員在水中失蹤。

事發時與薩利博格通聯的飛航管制員哈頓（Patrick Harten）回憶，自己聽見薩利打算破降在哈德遜河時，簡直不敢相信自己的耳朵。他當時努力協調附近機場清出跑到供薩利的客機緊急降落，並認為破降在哈德遜河太過冒險，飛機很可能會直接墜毀。哈頓坦言，「有一部份的我不想批准他的行動」，而薩利則安慰他，「我們辦得到的，我們必須降落在哈德遜河上。」

現年54歲的男乘客歐布萊恩（Steve O'Brien），回憶當年死裡逃生，稱自己在意外發生後的第一年最難熬，時常覺得難以集中精神、內心煩躁不安；他說，直到現在，他搭飛機仍會下意識先尋找逃生門位置，也絕不會在飛行過程中熟睡。歐布萊恩又說，這起事件令他懂得把握時光，珍惜與子女相處的時間。

「哈德遜河奇蹟」發生於2009年1月15日，一架A320-214客機負責全美航空1549號班機航線，原訂於紐約起飛後，中停北卡羅萊納州夏洛特，接著前往華盛頓州西雅圖。當天下午3時26分，飛機自紐約拉瓜迪亞機場起飛，一分鐘後機長薩利博格就向管制台報告，稱機上兩具引擎都因鳥擊而失去動力，要求立刻折返機場；管制台指示1549號班機立刻折返，但薩利博格機長發現距離過遠，無法返回拉瓜迪亞機場，於是準備將飛機趕改飛往紐澤西的泰特伯勒機場緊急降落。

過程中，薩利博格機長發現飛機的高度下降速率過快，高度也過低，無法安全抵達泰特伯勒機場，因此他決定避開人口稠密的市中心，冒險將客機降落在曼哈頓旁的哈德遜河水道上。拉瓜迪亞塔台收到機長告知將降落哈德遜河，23秒之後就與飛機失去聯繫。

當時，薩利博格機長將飛機飛進哈德遜河上空，並以滑翔方式緩緩下降，以機尾先碰觸水面，接著以機腹貼緊水面滑行，雖然飛機左側引擎於破降過程中脫落沉入河底，不過機身仍大致保持完整。飛機完全停止後開始逐漸下沉，薩利博格親自指揮疏散程序，讓婦孺先行離開機艙，並兩度親自確認是否有乘客逗留機艙內，直到確認所有人都疏散後，自己最後離開機艙。

紐約警方與消防隊立即出動救援，機上所有人則停留在機翼充氣式逃生梯上候援。當時河水溫度大約只有攝氏4度，紐約消防潛水員於事發5至7分鐘後率先乘直升機抵達，跳入水中搶救生還者；附近的渡輪也積極參與搶救行動，將乘客搭載到岸上安頓救治，無人罹難。

事故報告確認，飛機失去動力原因為爬升期間遭遇大群加拿大雁，引擎因為吸入鳥類的撞擊力道而停止運作。薩利博格機長因為事發時臨危不亂，並以高超技術駕駛飛機破降於水面，令所有乘客生還，且親自檢查機艙，確保無人受困後才最後一位離開機艙，種種英勇事蹟被美國民眾，特別是紐約市民推舉為英雄。

▼全美航空1549號班機事故20周年，當年倖存者齊聚一堂，前排靠左白髮者為機長薩利伯格。（圖／達志影像／美聯社）