　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

槓上八卦媒體！　貝佐斯：《國家詢問報》恐嚇公開我的裸照

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 貝佐斯（Jeff Bezos）與蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）婚內出軌。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 《國家詢問報》先前公開貝佐斯的「偷情簡訊」。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年1月9日宣布離婚，隨即被爆出與49歲的前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）婚內出軌。《國家詢問報》（National Enquirer）加碼公開貝佐斯的「偷情簡訊」，內容包括，「我想聞妳、想把妳吸進去」等。貝佐斯7日發布一篇長文，控訴《國家詢問報》威脅要公開他的裸照。

私密的簡訊曝光後，貝佐斯無法理解洩密來源，也懷疑這是一場政治陰謀，於是聘請專業團隊調查，其中包括曾受聘雷根總統的資深保安顧問德貝克（Galvin de Becker）。此外貝佐斯持有的《華盛頓郵報》記者也與德貝克一同追查。

▲▼ 「美國傳媒公司」（American Media Inc）CEO大衛．佩克（David Pecker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大衛．佩克（David Pecker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 《國家詢問報》（National Enquirer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 佩克曾幫美國總統川普收買多名性醜聞的受害者，還散播政治操作的新聞。（示意圖／達志影像／美聯社）

貝佐斯以《不了，謝謝你，佩克先生》為標題控訴《國家詢問報》與其母集團「美國傳媒公司」（American Media Inc, AMI）的CEO大衛．佩克（David Pecker）是整起事件的幕後黑手。他在網誌發佈平台Medium上寫到，「接下來，我卻遇到了些奇怪的事情。」

貝佐斯表示，佩克獲知這項調查時立即暴怒，還透過中間人要求貝佐斯與《華郵》停手。《國家詢問報》的總編輯霍華（Dylan Howard）與AMI的副法務長范恩（Jon Fine）之後更以電話恐嚇，接著傳送一封「交換條件提案信」的電郵，內容威脅，若不停止調查、不表明「《國家詢問報》不是出於政治動機」，就要公開9張他的裸照，包括私密部位的自拍照。

▼ 貝佐斯表示，自己不會受到威脅。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／CFP）

ET快訊
老公剛報喜「兒子出生」　女偶像當天爆：已協議離婚
快訊／普悠瑪經新烏日站發生事故！1人當場撞擊身亡
2300萬「邁巴赫」倒車撞勞斯萊斯！她下車加好友超展開

關鍵字：貝佐斯,Jeff Bezos,國家詢問報,National Enquirer,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「巴西川普」博爾索納羅3月訪美！　外長：兩國關係將更深厚

泰飼主把毛孩染成鮮艷粉色　牠嚴重過敏搔癢灼傷…耳朵掉了

槓上八卦媒體！　貝佐斯：《國家詢問報》恐嚇公開我的裸照

「想試年輕版的妳」灌醉16歲女兒送變態男　狠媽出獄1年再交新男友

媽媽只顧喝酒自己嗨！她車停酒吧外　裡頭竟鎖15月大女嬰

禁2成分防曬霜搶救全美最大礁群　佛州小島與夏威夷同步

體驗貧窮！每月36萬生活費→2.5萬　富家女大生才知：我的人生是天堂！

德州法院新官上任締造歷史　19名非裔女性同時獲選

狠獸醫「液態海洛因植入幼犬體內」企圖走私販毒　遭判6年

自私鄰居「磚牆封窗」！他生理時鐘錯亂　70天黑暗後終於有解

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

「巴西川普」博爾索納羅3月訪美！　外長：兩國關係將更深厚

泰飼主把毛孩染成鮮艷粉色　牠嚴重過敏搔癢灼傷…耳朵掉了

槓上八卦媒體！　貝佐斯：《國家詢問報》恐嚇公開我的裸照

「想試年輕版的妳」灌醉16歲女兒送變態男　狠媽出獄1年再交新男友

媽媽只顧喝酒自己嗨！她車停酒吧外　裡頭竟鎖15月大女嬰

禁2成分防曬霜搶救全美最大礁群　佛州小島與夏威夷同步

體驗貧窮！每月36萬生活費→2.5萬　富家女大生才知：我的人生是天堂！

德州法院新官上任締造歷史　19名非裔女性同時獲選

狠獸醫「液態海洛因植入幼犬體內」企圖走私販毒　遭判6年

自私鄰居「磚牆封窗」！他生理時鐘錯亂　70天黑暗後終於有解

「巴西川普」博爾索納羅3月訪美！　外長：兩國關係將更深厚

劉濤、《如懿傳》辛芷蕾御用鞋　買了等開工賺飽回頭率

早餐店奶茶「通腸有4原因」　謎之白色液體成分曝光

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

臭臉喵店長變身「監視器」　窩寶座緊盯6員工：誰在摸魚！

透過「胖卡」帶領受虐兒走出痛苦陰影　每塊雞蛋糕的背後是滿滿的淚

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

首次外銷國產設備！日本計畫向菲律賓出口FPS-3防空雷達

科幻的定義？　新華國際時評：好的科幻作品「仍然聚焦於人」

中職／兄弟本土6人搶先發　黃恩賜增添輪值深度

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

國際熱門新聞

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒..

28歲存790萬！他曝存錢大絕..

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓..

英超28歲球星遺體尋獲

12年「酪梨巨痘」　一切奶油膿..

​他娶4個老婆　巨乳正宮：為老..

歐洲令人作噁料理一覽　台灣一直..

24歲男從沒洗過陰莖　整支腐臭..

史上最完美劫機　攜鉅款跳傘消失

遭男友射後不理　她砸錢變女神

體驗貧窮　富家女：我的人生是天..

天皇御召艦比叡號　殘骸尋獲了！

英超球星失聯　愛犬窗邊等他回家

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

更多熱門

相關新聞

海洛因植入幼犬體內　他遭判6年

哥倫比亞「獸醫」艾洛斯（Andres Lopez Elorez）10多年前犯下運毒案，以手術方式把一包包液態海洛因植入9隻幼犬體內，企圖瞞過海關把毒品運進美國，進行販毒。在當地執法部門2005年搜查飼養寵物犬的農場後，艾洛斯展開逃亡多年，直到2015年才在西班牙落網，並於去年5月被引渡至美國受審。如今，根據美國聯邦法院7日的判決，他必須入獄服刑6年。

崔天凱：中美合作是雙方最好的選擇

美警告歐盟：採用華為設備恐遭反制

薛瑞福重申台灣關係法對台軍售

植物人產子　鳳凰城照護機構歇業

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面