槓上八卦媒體！　貝佐斯：《國家詢問報》恐嚇公開我的裸照

▲ 《國家詢問報》先前公開貝佐斯的「偷情簡訊」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）今年1月9日宣布離婚，隨即被爆出與49歲的前女主播蘿拉．桑切斯（Lauren Sanchez）婚內出軌。《國家詢問報》（National Enquirer）加碼公開貝佐斯的「偷情簡訊」，內容包括，「我想聞妳、想把妳吸進去」等。貝佐斯7日發布一篇長文，控訴《國家詢問報》威脅要公開他的裸照。

私密的簡訊曝光後，貝佐斯無法理解洩密來源，也懷疑這是一場政治陰謀，於是聘請專業團隊調查，其中包括曾受聘雷根總統的資深保安顧問德貝克（Galvin de Becker）。此外貝佐斯持有的《華盛頓郵報》記者也與德貝克一同追查。

▲ 大衛．佩克（David Pecker）。（圖／達志影像／美聯社）



▲ 佩克曾幫美國總統川普收買多名性醜聞的受害者，還散播政治操作的新聞。（示意圖／達志影像／美聯社）

貝佐斯以《不了，謝謝你，佩克先生》為標題控訴《國家詢問報》與其母集團「美國傳媒公司」（American Media Inc, AMI）的CEO大衛．佩克（David Pecker）是整起事件的幕後黑手。他在網誌發佈平台Medium上寫到，「接下來，我卻遇到了些奇怪的事情。」

貝佐斯表示，佩克獲知這項調查時立即暴怒，還透過中間人要求貝佐斯與《華郵》停手。《國家詢問報》的總編輯霍華（Dylan Howard）與AMI的副法務長范恩（Jon Fine）之後更以電話恐嚇，接著傳送一封「交換條件提案信」的電郵，內容威脅，若不停止調查、不表明「《國家詢問報》不是出於政治動機」，就要公開9張他的裸照，包括私密部位的自拍照。

▼ 貝佐斯表示，自己不會受到威脅。（圖／達志影像／美聯社）

