陸駐美大使崔天凱：世界比以往任何時候都更需要中美合作

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國駐美國大使崔天凱日前在華盛頓表示，當今世界正經歷深刻複雜變化，新的全球性挑戰層出不窮，比以往任何時候都更需要中美兩國進行合作，更稱「中國將進一步擴大對美開放，期待兩國加強各層級合作」。

崔天凱6日在慶祝中美建交40週年暨2019新春招待會上指出，中美關係40年的發展歷程證明，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是中美最好的選擇。他進一步提到，「中美作為世界前兩大經濟體，可以做到優勢互補。保持開放為雙方帶來更多機遇，加強合作使雙方更加繁榮」。

他說，為落實中美兩國元首共識，雙方要促進相互了解，增進互信，避免戰略誤判；要對彼此保持開放，加強聯通；要加強人文交流、夯實兩國關係民意基礎；要妥善處理分歧，共同推動建設更加強勁、更加穩定的中美關係。

▲崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）

「中美歷史、文化和社會制度不同，但不能因差異而退縮，應該尊重彼此選擇的社會制度和發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持相互尊重、以誠相待、互利共贏」。崔天凱強調，「面向未來，兩國人民的深厚友誼將繼續成為中美關係發展最重要、最可靠的力量源泉。兩國政府應攜手努力，進一步鼓勵和促進兩國師生、科研人員、藝術家、運動員及各界人士友好往來」。

此次活動由中國駐美國大使館和美國子午線國際中心共同舉辦。美國商務部長羅斯、運輸部副部長甘達慶、白宮國安會亞洲事務高級主任帕廷格、財政部助理部長塞耶、國務院代理亞太事務助卿墨菲等美國各界人士約750人出席活動。

中國駐美國使館與中國新聞社共同舉辦的「中美建交40週年圖片展」當晚同時舉行。該展回顧了中美建交40年的風雨歷程，展示中美在政治、經貿、軍事、人文等各領域交流與合作的成果。

▲崔天凱。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）