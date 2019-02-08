　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸駐美大使崔天凱：世界比以往任何時候都更需要中美合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國駐美國大使崔天凱日前在華盛頓表示，當今世界正經歷深刻複雜變化，新的全球性挑戰層出不窮，比以往任何時候都更需要中美兩國進行合作，更稱「中國將進一步擴大對美開放，期待兩國加強各層級合作」。

崔天凱6日在慶祝中美建交40週年暨2019新春招待會上指出，中美關係40年的發展歷程證明，中美合則兩利，鬥則俱傷，合作是中美最好的選擇。他進一步提到，「中美作為世界前兩大經濟體，可以做到優勢互補。保持開放為雙方帶來更多機遇，加強合作使雙方更加繁榮」。

他說，為落實中美兩國元首共識，雙方要促進相互了解，增進互信，避免戰略誤判；要對彼此保持開放，加強聯通；要加強人文交流、夯實兩國關係民意基礎；要妥善處理分歧，共同推動建設更加強勁、更加穩定的中美關係。

▲▼中國大陸駐美大使崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）

▲崔天凱。（圖／達志影像／美聯社）

「中美歷史、文化和社會制度不同，但不能因差異而退縮，應該尊重彼此選擇的社會制度和發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持相互尊重、以誠相待、互利共贏」。崔天凱強調，「面向未來，兩國人民的深厚友誼將繼續成為中美關係發展最重要、最可靠的力量源泉。兩國政府應攜手努力，進一步鼓勵和促進兩國師生、科研人員、藝術家、運動員及各界人士友好往來」。

此次活動由中國駐美國大使館和美國子午線國際中心共同舉辦。美國商務部長羅斯、運輸部副部長甘達慶、白宮國安會亞洲事務高級主任帕廷格、財政部助理部長塞耶、國務院代理亞太事務助卿墨菲等美國各界人士約750人出席活動。

中國駐美國使館與中國新聞社共同舉辦的「中美建交40週年圖片展」當晚同時舉行。該展回顧了中美建交40年的風雨歷程，展示中美在政治、經貿、軍事、人文等各領域交流與合作的成果。

▲崔天凱,卡特 。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

▲崔天凱。（圖／翻攝自中國駐美大使館官網）

ET快訊
曾放送妻裸湯美照　小恩恩離婚有馬妹：她愛上公司主廚
機率只有0.00026！新港奉天宮連2年抽到同支國運籤
華航內部開鍘訊息曝光！取消罷工機師福利、旅館費自付

關鍵字：崔天凱,中美關係,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國施壓盟邦勿買華為5G設備　德國：未來5G將不排除華為

故宮淘寶口紅「宣布停產」！實品開箱被狠批：土得無微不至

陸駐美大使崔天凱：世界比以往任何時候都更需要中美合作

最正富2代半年交500億營收　富豪家族「公主接班」正流行！

大陸擬將「電競員」列新職業　幕後「電競營運師」也受重視

福建省非洲豬瘟疫區解除封鎖　全面恢復「非疫情」省份

川普國情咨文　環球時報：中美較勁將在多個領域發生

華聞快遞／福建非洲豬瘟疫區　全部解除封鎖

喝「黑骨藤長壽茶」治痛風變消化道出血　嚴重將致命

華航機師罷工　大陸航班8日正常　9至11日多個班次取消

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

美國施壓盟邦勿買華為5G設備　德國：未來5G將不排除華為

故宮淘寶口紅「宣布停產」！實品開箱被狠批：土得無微不至

陸駐美大使崔天凱：世界比以往任何時候都更需要中美合作

最正富2代半年交500億營收　富豪家族「公主接班」正流行！

大陸擬將「電競員」列新職業　幕後「電競營運師」也受重視

福建省非洲豬瘟疫區解除封鎖　全面恢復「非疫情」省份

川普國情咨文　環球時報：中美較勁將在多個領域發生

華聞快遞／福建非洲豬瘟疫區　全部解除封鎖

喝「黑骨藤長壽茶」治痛風變消化道出血　嚴重將致命

華航機師罷工　大陸航班8日正常　9至11日多個班次取消

特攝迷注意！假面騎士20作品變身腰帶特別展明日開展

姊便當想帶番茄炒蛋　弟爬出被窩幫煮：她一定上輩子燒好香

大貓熊「曬年菜」有福有錢　團團豪邁「那一顆」成亮點

美國施壓盟邦勿買華為5G設備　德國：未來5G將不排除華為

浪喵躲護欄3天餓到癱軟　霸氣司機收編後「抱腿塞奶」…有點困擾

經長稱核四重啟要6~7年　前廠長：只要3年就可商轉

三貂角燈塔下的樸實漁村馬崗　賞海堤彩繪壁畫品嚐咖啡

基隆「40公斤麝香豬」呆坐路邊塑膠桶　動保所：疑似棄養

豬瘟恐慌？基隆麝香豬遭棄養　動保所：「全民抓兇」給獎金

放送老婆大尺度「裸湯美照」　小恩恩爆離婚有馬妹：7年情只走到這...

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

大陸熱門新聞

黑熊養到百公斤！老婦自首：養不..

最正富2代半年交出500億營收..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

京東推全國「地下物流」建設

新疆發現中國最大綠松石採礦遺址

正妹逛街慘遭沖天炮炸穿耳膜

他用一根「玻璃絲」開闢大陸通信..

春運高鐵版「清明上河圖」金庸入..

2019年的馬雲　下一步推教育..

雄三飛大陸怎攔　李杰：怕打不準

過年走親訪友40％↑男性想見初..

暖男花5000帶「母雞看病照X..

華航機師罷工　大陸多個航班也取..

華南虎臨滅絕！陸將DNA射到太..

更多熱門

相關新聞

美警告歐盟：採用華為設備恐遭反制

美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）7日警告，任何允許華為或其他中國電信設備生產商參與關鍵基礎設施項目的西方國家，未來可能面臨美國反制措施的不利後果，甚至與美方打交道時處於劣勢。這也意味著，川普政府正在推動全面禁止中企在歐美和其他美國盟國參與5G網路、自駕車等利潤豐厚的科技業合約項目。

薛瑞福重申台灣關係法對台軍售

川普國情咨文　環時：中美將在多領域較勁

植物人產子　鳳凰城照護機構歇業

美前眾議員丁格爾逝世　享耆壽92歲

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

初四接財神這樣做　財運旺整年！

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面