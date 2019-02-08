2019台灣燈會在屏東！搭台鐵、高鐵交通祕技公開　有免費接駁車

▲2019台灣燈會大鵬灣燈區自2月15日起試營運。（圖／翻攝自台灣燈會官網）

記者賴文萱／台北報導

曾被外媒大讚是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，2019台灣燈會首度移師屏東，自2月15日起開放試營運，並於2月19日至3月3日正式展開。適逢燈會30周年，今年主燈首度不以生肖為主題，而是以東港鮪魚為主題打造高16公尺的「巨鮪來富」，並結合水舞秀、夜間遊湖。《ETtoday新聞雲》整理出燈會相關交通疏運及接駁方式，出遊前看仔細，避免大塞路上，影響賞燈行程。

▲2019台灣燈會主燈巨鮪來富。（圖／記者陳崑福翻攝）

「2019台灣燈會」周邊聯外道路系統以國道3號、台17線為主，鄰近主要交通場站包含台鐵潮州站及林邊站，目前已規劃於燈區周邊提供11處停車場供賞燈遊客停放（共計可設置1萬4千餘格小客車停車位、4千餘格機車停車位及6百格大客車停車位），並規劃18條各式接駁車路線接送賞燈遊客進出燈區。

觀光局提醒，因停車位有限，呼籲民眾應儘量搭乘接駁車或大眾運輸往返燈區，以確保參觀燈會民眾之交通安全與便利。

▲「搭高鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網）

▼「搭台鐵」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網）

1.主要接駁轉運規劃

大鵬灣燈區規劃東、西、南轉等3處轉運站，分別接駁18條路線

「東轉運站」：主要接駁鄰近停車場及往來東港小鎮燈區之燈區接駁車

「西轉運站」：主要接駁貴賓、工作人員、志工、縣府專車、遊覽車及計程車等接駁運具進出燈區，與往來西轉運站與南轉運站間接駁車

「南轉運站」：主要接駁台鐵潮州站、林邊站及高雄捷運高雄國際機場站等交通場站、鄉親專車及往來西轉運站與南轉運站間接駁車

▲「搭客運」赴台灣燈會接駁資訊。（圖／2019台灣燈會官網）

2.臨時客運接駁服務

觀光局已商請客運業者於燈會期間闢駛高鐵左營站至大鵬灣燈區臨時路線，且協調周邊公路客運路線視燈會期間實際需求增開加班車疏運，同時協調計程車業者及屏東縣政府於燈會西轉運站設置計程車下客區與招呼站，以利紓解燈會期間大量賞燈人潮

▲▼「自行開車」赴台灣燈會交通管制路線。（圖／2019台灣燈會官網）

3.聯外交通管制

燈會周邊國道將實施交通管制措施，導引車潮至南州交流道周邊大型臨時停車場停放，確保東港、林邊地區之台17線交通順暢，國道管制計畫實施時段，也將啟動替代道路導引措施，導引民眾以替代道路前往東港及林邊地區