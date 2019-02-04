影／台旅團上海斷魂1死9傷！觀光局曝處理進度　21團員繼續行程

記者趙于婷／台北報導

上海昨（3）日早上9點發生一起衝撞路人事故，遭到撞擊的為台灣雄獅旅行團遊客，造成1死9傷，觀光局今（4）曝處理進度，除3位傷勢較重的團員在同團親友陪同下住院觀察，其餘21位團員已繼續行程，旅行社也安排新領隊至南京與團員會合。

觀光局說明，截至今下午3時，傷勢較重之旅客李○樺及骨折傷勢之旅客王○婷、經動手術後，目前於加護病房持續住院觀察，骨折傷勢之旅客洪○佳表示不願開刀，目前住院觀察中，三人均由同團親友陪同照護，另由洪姓領隊協助處理後續事宜。

▲台灣團在上海遭遇車禍。（圖／翻攝自影片）

觀光局表示，本局駐上海辦事處組長吳碩文今下午再代表本局局長周永暉至醫院慰問傷者及家屬，並致贈慰問金，隨後至酒店探望其他輕傷者，觀光局也承諾將持續聯繫掌握後續狀況，並給予必要協助

觀光局補充，該團其餘21位團員（含陳○璋、黃○臻2位輕傷旅客）已繼續行程，旅行社業安排新領隊今日至南京與團員會合。

另外，觀光局也提到，雄獅旅行社及臺灣保險公司已派員前往大陸處理相關後續事宜，並將與同團死者家屬(王○枝、林○裡、王○蓉、王○凱)商討殯喪事宜，另需醫生評估3位傷患狀況後，旅行社將委託國泰人壽及聯合國際救援安排醫療專機後送臺灣。另目前並無受傷旅客家屬需前往陸方，惟死者王○寶之友人將於2/5日前往大陸協助家屬辦理後續事宜。

雄獅旅行社辦理國人赴大陸上海旅行團（旅遊期間108年2月2日至2月9日，共32人，領隊洪昭玉），昨日上午9時許於上海黃浦區徐家匯路口發生交通事故，因上海居民車輛行駛失控，撞傷正在人行道上步行的10位團員，造成1死9傷。