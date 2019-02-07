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金銀河燈會棧貳庫移往愛河　揭秘「葫蘆型」交通動線易進不易出

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▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

其實很多人都不知道今年的高雄燈會舉辦地點，原本是規劃在棧貳庫，不過就在高雄市觀光局長潘恆旭就任後，高雄燈會地點不但從棧貳庫改為愛河，就連名稱也從「水噹噹」改成「金銀河」，很多人都不太了解，現在觀光局長潘恆旭在自己臉書揭開謎底，就是因為棧貳庫是葫蘆型，交通動線會擠成一團。

潘恆旭在臉書貼文，一開始就說是「燈會解密」，接下來說自揭當初上任觀光局長的第一天，做得第一件事就是把原在棧貳庫的高雄燈會水噹噹改回，變成在愛河兩岸的金銀河，雖然燈會內容，是市府已經訂了，但他還是決定微調，但是微調的原因是棧貳庫是個葫蘆型，人潮容易進不好出，交通動線會擠成一團。

▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

至於為何會有復古味為特色，潘恆旭在文中特別標示：「在表演上增加金光閃閃霹靂布袋戲與明華園總團的花燈六百年，與白冰冰策劃的藍寶石大歌廳。還有150個攤商當中，有30個是復古夜市」。同時取名為金銀河，是因為天上有銀河，人間有愛河。

另外「金光閃閃」、「火樹銀花」，是因為力邀佛光山為燈會合作夥伴，並且跟大鵬灣的台灣燈會串為南方三大燈會。潘恆旭自己揭露高雄燈會隱藏的意義外，也強調觀光局上下全體非常努力，所以請民眾一定要來愛河賞花燈。

▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市觀光局長潘恆旭在臉書自揭高雄燈會秘密 。（圖／記者吳奕靖翻攝）


 

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關鍵字：潘恆旭,金銀河,元宵節,觀光局,臉書,棧貳庫

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