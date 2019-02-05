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跟男友過夜！老爸一段告白「她默默掉淚」　萬人讚推：太高明了

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▲情侶起床該做10件事（圖／Pexels提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／綜合報導

一名女學生看到身邊朋友開始談戀愛，甚至跟男友一起出遊過夜，不禁好奇問父親，如果未來交了男朋友，什麼時候才可以進行到這一步。老爸為此打了一段內心話，讓身為女兒的她看完默默掉下眼淚，哽咽道「果然女兒是爸爸的上輩子情人......。」

父親建議，她應該靜下心想想，因為答案只有她自己最清楚，如果雙方是認真看待這段感情，而非只是追求刺激過程，做父母的沒理由反對，「如果妳失戀或懷孕，都能為妳自己的行為負責，那就可以認真去談一場戀愛。」

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過醜話說在前頭，父親強調，若女兒在就學期間或未滿20歲就懷孕，「我們是不可能簽名的。」同時，他也希望女兒能把這段話給男友看，「一個愛妳的男人就該知道如何保護妳。」

看完dcard這篇貼文，網友們紛紛回應，「爸爸很愛妳啊」、「哇，有理智的爸媽真好，會被打斷腿的默默路過」、「我連跟女生出去過夜都不被允許」、「我家是如果出去外縣市玩過夜，睜一隻眼閉一隻眼，去男友家過夜或是男友來我家過夜，不可能」；不過也有人直說，「為什麼我看完壓力很大...，講一大堆道理，而不是直接說不準，還讓女兒覺得感動，用罪惡感讓女兒不敢過夜，這招也算高明」、「看文字的話覺得有點情緒勒索」。

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

【父親寫給她的一段話】

其實我也不知道該怎麼回答妳這個問題，但我建議妳自己靜下心來想，不用欺騙自己跟我們爭辯什麼，因為這個答案只有妳自己才清楚，等妳確定自己跟對方確實是把彼此當男女朋友照顧，認真看待這段感情，最重要的是你們不是把對方當成砲友，只追求刺激的過程，而且不影響妳的課業之下，另外，如果妳失戀或懷孕，妳都能為妳自己的行為負責，不用我們出門替妳收拾殘局的話，那妳就可以認真去談一場戀愛。

正常的交往過夜不影響家裡的生活，我們沒有理由反對，但如果妳就學期間或未滿20歲懷孕要結婚，我們是不可能簽名的，先把我們的底線讓妳知道，所以，當妳看清楚我寫的內容之後，妳就可以清楚的知道答案！同時我也希望妳把這段話傳給妳男朋友看，一個愛妳的男人就該知道如何保護妳，讓妳不論在家庭、課業、愛情之間取得平衡（請注意這3種關係的順序）。

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關鍵字：父親,過夜,男友,感情,女兒,負責,談戀愛,告白,上輩子情人,dcard

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