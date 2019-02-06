春節店休淪垃圾場！雞排店門口塞滿「新年禮」　網怒：台灣最美的風景

▲士林夜市的雞排店春節期間店休，門口卻被堆滿垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

亂丟垃圾不僅非常沒公德心，也顯示人民的素質低落。一名網友在臉書「爆料公社」社團中貼出一張照片，一間士林夜市的攤位在春節時關店休息，結果店門口卻被堆滿各種飲料、小吃的垃圾，甚至空檯放不下，就直接丟在門口的地上，立刻淪為夜市的垃圾場。

這個攤位是在士林夜市東大路上的娘娘雞排，因為春節關店休息，沒想到竟被如此糟蹋，讓PO文的網友不禁感嘆，「年獸大概都出來了，店家們趕緊準備一下鞭炮，明天開店的人應該很崩潰」，她猜測可能是因為公共垃圾桶10點就收起來了，但就算沒有垃圾桶也不該隨地亂丟。

▲同在士林夜市的全家，垃圾堆得比一旁的機車還要高。（圖／翻攝自爆料公社）

還有網友貼出同樣在士林夜市的垃圾山，該處是大南路全家便利商店和士林慈諴宮之間的小巷，垃圾直接靠著牆壁丟，已經堆成一座比機車還要高的小山了，原PO無奈地說，過年的人潮沒有比平常多，但環境卻比平常還髒亂，「每天撿路人亂丟的垃圾很無奈了，看來這間店會比我更無奈。」

網友們看到這些照片都覺得非常丟臉，真的不懂台灣人的公德心到底去哪了，紛紛留言表示，「這水準也真是糟糕的啊」、「這就是台灣鬼島的水準」、「台灣沒水準的程度蒸蒸日上啊」、「太扯了吧！這是人家做生意的地方欸，怎麼可以這麼自私」、「公德心不存在了」、「很多台灣人素質越來越差」，還有不少網友反諷地說，「這就是美麗的台灣」。