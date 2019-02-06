店狗叫幾聲就買！牠下秒狂吠...高雄男刮開「竟是100萬」　老闆：真是好狗運

▲高雄彩券行常客按照店狗的指示買了一張2000元的刮刮樂。（圖／翻攝自GOOGLE地圖）

生活中心／綜合報導

真的是好狗運！高雄一名彩券行的常客趁著過年又上門來討吉利，老闆便藉機推銷今年的「2000萬超級紅包」刮刮樂，客人剛好看到店裡的狗，就開玩笑說要讓牠決定，結果狗狗立刻叫了幾聲，他就依約買了一張，沒想到真的刮中100萬，讓他直呼真的太神奇了。

據中億彩券行（高雄市橋頭區隆豐路253號）店員表示，這位中獎者是一名年約40歲的彩券行常客，趁著過年又到店裡光顧，老闆藉機向他推銷台彩今年春節推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，看看能不能一舉刮中這次首創的獎項賓士車加200萬。

▲今年的2000萬超級紅包刮刮樂。（圖／記者李毓康攝）

客人當時猶豫了一下，剛好看到店裡的狗狗，開玩笑地說，「只要你家狗狗現在叫個幾聲表示可以買我就買」，沒想到狗狗竟然超配合地立刻叫了幾聲，於是該名客人就依約挑了一張2000元的刮刮樂，還告訴老闆，「如果中獎，我就包個紅包給你們」。

結果沒想到客人一刮開，竟然真的刮中了100萬！他簡直不敢相信，確認了好幾次才開心地歡呼，也讓老闆不禁開玩笑地說，店裡的狗狗竟然這麼神準，真的是一隻命帶福氣的狗狗。