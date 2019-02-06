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蔡英文下鄉嘉義發紅包　馬國1家4口慕名跨海來台「領紅包」

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▲▼ 馬來西亞民眾鄭成翁及家人專程為了蔡英文總統新年紅包來台灣。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

▲▼ 馬來西亞民眾鄭成翁及家人專程為了蔡英文總統新年紅包來台灣。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

過年期間到處喜氣洋洋，蔡英文總統下鄉行程也滿檔，6日年初二早上先前往新港奉天宮，下午緊接來到嘉義市文財殿發放福袋，現場發放近2000個新春福袋。嘉義地區民眾得知此消息，6日中午12點不到，現場湧進滿滿人潮排隊，在蔡總統還未抵達前，人潮已綿延2公里長，現場更有來馬來西亞民眾鄭成翁全家大小，專程為了蔡英文總統親手發放的紅包來到台灣，他說希望在新的一年領到總統紅包為自己及家人沾點喜氣，也感受到台灣人的熱情。

▲▼ 馬來西亞民眾鄭成翁及家人專程為了蔡英文總統新年紅包來台灣。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）


嘉義文財殿為當地有名財神爺廟，加上蔡英文總統到場加持，吸引不少民眾，廟方為加快發放速度，現場不握手、不簽名、不合照，整個福袋發放過程順利在30分鐘內結束。

▲▼ 馬來西亞民眾鄭成翁及家人專程為了蔡英文總統新年紅包來台灣。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

蔡英文總統6日下午1點35分抵達，一下車由廟方主委總幹事等人陪同入廟，由廟內禮生引領進行參拜上香、獻花、獻果後，轉往廟前廣場與現場來賓及廟方代表合照，緊接著發放民眾最期待的福袋。不少鄉親提前幾個小時到現場排隊守候，發放過程中有家住馬來西亞麻六甲鄭成翁帶著妻子及子女專程為了「小英紅包」特地透過台灣友人安排協助來到嘉義，對於能夠由蔡總統手中親手拿到紅包，鄭成翁全家人都感到很開心，他說在馬來西亞要親自去元首的家才能領到紅包，台灣的總統這樣下鄉相當親民。

▲▼ 馬來西亞民眾鄭成翁及家人專程為了蔡英文總統新年紅包來台灣。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

蔡英文總統現場發放近2000個福袋，民眾有的高喊「小英加油」、「總統新年快樂」，「台灣加油」，也有人說新年度可以領到總統親手給的福袋，今年一定會很旺，拿到的民眾都覺得很開心，認為一個上午的等待很值得，蔡總統行程停留半小時後即驅車離開，離開前熱情揮手與民眾告別。

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關鍵字：馬來西亞,國民外交

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