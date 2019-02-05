婆婆狂暗示！初二留夫家「伺候大姑一家子」　神隊友秒掏年終：我們要出國

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／綜合報導

對許多媳婦來說，和婆家相處猶如諜對諜，這時擁有一個神隊友格外重要。一名人妻今天在機場和一對年輕夫妻搭話，她在閒談中得知，由於婆婆暗示媳婦，初二不要回娘家，得待在婆家幫忙伺候大姑一家人，所以老公直接拿出年終，帶老婆出國旅遊，完美化解掉尷尬與不愉快。

粉專「我是兩個孩子的媽」寫下這段故事，今天她在機場候機時，遇見一對年輕夫妻，後來閒聊才知道，兩人今年終於下定決心，在新春期間安排國外旅遊，雖然花費貴了不少，但聽完理由絕對值得。

▲隊友神救援阿XDD。（圖／翻攝自粉專「我是兩個孩子的媽」）

夫妻倆之所以會趁春節團聚的日子，跑到大老遠去快活，其實原因有點無奈與心酸，過年前，婆婆就瘋狂暗示剛結婚沒幾年的媳婦，初二不要回娘家，只因為自己的兩個女兒會帶全家回來，「而當媳婦的應該留在婆家幫忙，伺候辛苦一整年的女兒們，回家能放鬆享受天倫之樂。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過幸運的是，人妻有個好隊友，看不下去的先生把年終拿出來，迅速安排國外旅遊，同時還跟自己母親跟姊姊說，「別把別人家的女兒當作傭人一樣使喚，要就自己帶出去餐廳聚餐就好了，什麼年代了，不要糟蹋別人家的女兒，來成就自己家的幸福快樂。」

網友們看完文章超痛快，紛紛表示「這個男人邏輯正確」、「所以沒人想結婚要怪誰」、「憑什麼自己家的女兒就是女兒，別人家的女兒就不是女兒」、「有肩膀的好老公」、「已經迎大姑20年的默默經過」、「有這男人...看來台灣還是有點希望」。

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