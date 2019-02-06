結婚週年「最強禮物」出場！老婆轉頭大驚秒爽翻　他尷尬站一旁

▲結婚週年最強禮物！老婆爽翻摸到飽，露出多年來難得的燦笑。（圖／爆料公社，下同）

（文末新增影片）

網搜小組／綜合報導

桃園一名人夫日前籌備結婚週年禮物時，想破頭都不知道送什麼，最後他靈光一閃，在當天直接請猛男小鮮肉到餐廳現場勁歌熱舞、近距離接觸，雖然這招效果絕佳，讓老婆露出了多年不見的燦爛笑容。但他卻藏不住淡淡的哀傷，讓許多網友看完通通笑瘋，忍不住封他為「年度最佳人夫」。

原PO去年12月底在臉書「爆料公社」哀怨表示，他送了這麼多年的結婚週年禮物，禮物送都送到爛了，「老婆這次最開心…」。原來，他為了給老婆一個「特別又難忘」的驚喜，特地砸錢請精壯小鮮肉作為福利，讓老婆眼睛大吃冰淇淋的同時，也享受公主般的待遇，但沒想到老婆反應驚為天人，讓他有些意外。

影片中可以看到，老婆原本一臉平靜地吃著午餐，沒想到一位猛男突然從背後颯爽登場，讓她一時間又羞又喜，眼睛都不知道該往哪擺。但猛男完全不怯場，不僅上空在現場扭腰擺臀、大秀舞技，還牽著女方的手，一口一口餵她吃飯。

許多網友看完後，紛紛留言笑說：「有個大方的老公真好」、「別人的老公都不會讓我失望」、「這老公好大器」、「明年換老公要辣妹了」、「送禮送到心坎裡」、「害羞死了，給老娘再來一位」、「這老公實在太棒了」。

不過，也有人表示：「我老公送這個會被我搥死，浪費錢看得到吃不到」、「這樣回家應該會得憂鬱症吧…因為沒有了」掀起熱議。