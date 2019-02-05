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婆家7人爽看電視！媳婦「獨掃5樓透天」　婆婆1句話讓她理智斷線

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▲婆媳示意圖，與本事件無關。（圖／翻攝自YouTube）

▲婆媳示意圖，與本事件無關。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／鄒鎮宇報導

年前後的大掃除，除了掃去霉運之外，也是迎來新年新氣象，但一名女網友抱怨，她過年時到婆家都乖乖幫忙打掃，沒想到對方卻都坐在客廳看電視，讓她理智線瞬間斷裂暴走，直接使出大招震懾現場，霸氣的行徑被網友讚翻。

該名女網友在臉書粉專「靠北婆家」發文表示，每到過年就是她最怕的時期，因為婆家一定會打電話過來說「家裡要大掃除了，你們家要回來幫忙大掃除！」她本以為是全家人一起努力打掃，晚上再吃團圓飯，也就欣然前往。

但事不如人意，她老公和婆婆等7人直接坐在1樓看電視，她這個苦命媳婦獨自打掃5樓的透天；當原PO掃到臉臭時，她的老公這才站起來幫忙，沒想到婆婆看到竟說，「等妳掃好記得去煮晚餐唷！」頓時讓原PO理智線炸裂，從3樓往下怒吼「他媽的誰今天不想餓肚子最好給我來幫忙掃，不然我絕對掃到半夜然後跟我老公去吃外面，你們敢先吃，老娘立刻走人」，這一喊也發揮功效，樓下的6人都站起來幫忙。

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲被要求掃透天又要煮飯，讓原PO直接暴走。（示意圖／CFP視覺中國）

隔年，原PO一反常態，將垃圾從5樓堆到1樓，讓看著電視的人自己想辦法，年夜菜也只煮老公、公婆及她的份，其他人都不管；第3年更是不回去打掃，僅回去煮飯，「老娘要回娘家沒空去你家大掃除，除夕夜飯菜亂煮，拜拜隨便準備，看不過去你們自己再去準備一份」；第4年完全沒人再找她，只有一通電話提醒，「記得回家吃年夜飯」。

網友看完紛紛留言，「婆家只會欺負乖乖牌」、「你酷斃了，崇拜妳」、「妳還傻傻的清三年」、「那些人是斷手斷腳嗎?」、「雖然我是沒遇到這種婆家，但真心佩服妳」、「說真的媳婦是客人，要好好的款待，客人來家裡要打掃好，飯菜要煮好，這才是尊重，怎麼會叫客人來打掃家裡呀？」

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關鍵字：年夜飯,過年,打掃,主菜,婆婆,婆家,夫家,婆媳

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