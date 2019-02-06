婆婆抹布砸她！神隊友心疼護妻「老婆對不起」...下秒1句話霸氣KO親娘

▲婆婆嫌她洗水槽沒洗乾淨，竟拿抹布砸她，還好老公及時出現解救。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

婆媳關係一直是許多家庭難解的問題。一名女網友在臉書上抱怨，平常和婆婆一起生活，對方總是為了一點小事碎碎念個不停，讓她每次回到家都覺得壓力很大。某次婆婆誤會她頂撞，竟拿起抹布丟她，正當她委屈到很想哭時，老公及時出現了！不僅心疼地向她道歉，還直接跟婆婆說已經買了房子，一秒讓婆婆安靜。

一位女網友在「靠北婆家」粉絲團PO文，她表示自己和婆婆同住，每天下班回到家都覺得壓力很大，「那銳利的眼神似乎要把我扎得體無完膚一樣」，婆婆每次都會連珠炮似地質問她，議定要追根究柢得到答案，「我們如果含糊地說，婆婆的嘴巴可以把妳唸到臭頭。」

有一次吃飽後她到廚房洗碗，結果不小心留下一些菜渣在水槽，婆婆馬上把她叫下樓重新洗一遍，過程中還不斷在一旁碎碎念，她受不了請婆婆別再說了，也表示自己下次會注意，結果婆婆不但不領情，還覺得她在頂嘴，竟拿起手邊的抹布就往她身上丟，「剎那間我好想哭，但是我心想…我哭我就輸了。」

她馬上轉頭對著婆婆說，「媽媽，如果今日妳的女兒在婆家也是這樣子的話，請問，妳的心情如何？」」沒想到婆婆聽完還是念個不停，直到她先生洗澡洗到一半聽不下去，下樓心疼地對她說，「老婆，妳受委屈了，對不起，妳行李收拾一下回娘家住個幾天，我會好好處理的。」

直到走到樓梯口，她的眼淚才流了下來，半小時後她把行李整理好，先生還在樓下跟婆婆溝通，她聽到先生對婆婆說，「房子我很早就買了，本來打算在老婆生日時，送她一份驚喜的，現在我們要提早搬出去住了」，聽到這句話她非常欣慰，開心地在心裡吶喊，「老天…謝謝你給我一個不是媽寶的老公。」