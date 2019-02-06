人妻跟風「我是桃園的地方媽媽」　老公竊笑...她一查超冏：不講了啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

從媒體報導或網路上，經常可見「地方媽媽」這個稱號，一名人妻之前也跟風，發文時偶爾會自稱「來自桃園的地方媽媽」，直到某天老公問她是否知道其中含意，並叫她上網查後才恍然大悟，不禁羞喊「以後不講了啦！」

由於經常看到許多媽媽會自稱是地方媽媽，所以這位女網友也加入行列，在po文時偶爾會說自己是XX的地方媽媽，「突然某一天老公很正經的問我，妳知道什麼是地方媽媽嗎？我說不就是各縣市小小的媽媽><，然後他就叫我上網google...，不得了啦，難怪他要竊笑，之後一直調侃我是地方媽媽。」

當年，某個廣告會連結到國外色情網站，而上面的「local moms need cock」這句話，在未經審稿的翻譯下，直接翻成「地方的媽媽需要老二」。2013下半年，這個廣告頻繁出現在各種下載網站，而後不少鄉民覺得有趣，便陸續在joke版、西斯版使用，而八卦版不時也能看到。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

不過這個哏真正開始發酵，是因2014年1月18日，西斯版上「保證做愛的網站」這篇文章推文中，有鄉民推了這句話而掀起熱議，注意到的人或使用頻率也不斷增加，後來在江小辣影片等一些事件的推波助瀾下，更多網友看到相關網站中這個廣告，順勢流行了起來。

由於看到網上太多人自稱「地方媽媽」，就有女大生覺得非常詭異，於是發文表達內心困惑，也好奇那些人是不是不知其中含意。而男生們也忍不住說，「覺得女生用超好笑，小隻馬也是，還有女生講自己是小隻馬...很開心，以為是很可愛的意思嗎？覺得原po很棒，很多人手機用來不知道在幹麻的。」

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