弟弟賣場椅上哭倒！她揪心走上前...結局神轉笑噴　萬人讚：培養技能R

▲弟弟是腳受傷嗎><。（圖／翻攝自dcard）

網搜小組／綜合報導

一名女網友日前到大賣場買東西，在結完帳準備離去時，發現長椅上躺了一個弟弟，抱著自己的腳大哭，原以為對方受傷的她，正猶豫是否要上前關心時，突然真相大白，而她聽完忍不住笑噴，很想對他說，「弟弟辛苦你了，媽媽其實在訓練你以後當個好男友。」

女網友在dcard分享事情經過，當天她和室友一起逛家樂福，心血來潮買了隻烤雞回家享用，在她結帳完走到1樓的轉彎處時，看到一位小弟弟躺在長椅上，抱著自己的腳嚎啕大哭。

「弟弟！！你怎麼了！！！」那時看到對方哭慘的模樣，女網友心軟地想上前關心，問他是不是和家人走失還是腳扭傷，但她一直無法提起勇氣，於是選擇在附近多待一下。

▲弟弟哭著說，「媽媽妳衣服是買好了沒啊」。（圖／翻攝自dcard）

就在女網友聽到弟弟哭喊「媽媽」時，終於按捺不住想上前安慰，結果走到一半，對方奶音抱怨，「媽媽妳衣服是買好了沒啊！」這讓她瞬間想起兒時和母親逛街的惡夢，但面對秒轉劇情，她說「對不起...最後還是憋藏不住笑意。」

po文一出引來上萬人按讚，網友們紛紛笑回，「我以為他踢到大拇趾」、「可憐的孩紙」、「我小時候哭過，沒用的，媽媽聽不到」、「他為什麼像是在吃腳腳」、「戳到我笑點了哈哈哈哈哈哈」、「我技能值都點滿了，只欠女友」。

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