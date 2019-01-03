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500元安太歲！她哀怨「整年不順」一看虧慘　網傻爆眼：功德無量呀

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▲▼安太歲,拜拜,龍山寺,祭改,犯太歲,新春示意圖 。（圖／記者楊蕙綾攝）

▲每年春節許多民眾都會到廟宇求好運。（圖／記者楊蕙綾攝）

網搜小組／綜合報導

「太歲當頭坐，無喜恐有禍。」在傳統民俗中，當太歲運行至某個生肖時，該生肖或相對生肖者，需到廟裡安太歲，消災解厄、移凶化吉。一名女網友去年初，花了500元安太歲，無奈仍諸事不順，結果她今天翻出感謝狀一看，瞬間欲哭無淚；而網友們雖然忍不住笑噴，也紛紛替她抱不平。

女網友在爆廢公社po文表示，「XX的勒，才想說今年為何那麽不順，原來是安錯名了，簡XX妳今年順嗎？」從她貼出的感謝狀可見，上面姓名的最後一個字竟然有誤，可能是「玲」和「珍」有些相似，廟方在抄寫的過程中不小心搞烏龍。

對此，網友們紛紛回應，「哈哈哈哈，容許我笑一下」、「這我真的會生氣」、「一年都快過完了才知道」、「 我的字也曾被寫錯」、「施主真是功德圓滿」、「真的太哭夭了！功德無量呀」、「默默的遞上好人卡」。

▲明明有安太歲！她「整年不順」過完一看虧慘　網傻爆眼：功德無量呀。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲名字竟然錯了。（圖／翻攝自爆廢公社）

在年節期間，家中長輩總是叮嚀要記得「安太歲」，事實上，最傳統的做法，是正月初八前往大廟或一般廟宇購買「太歲衣包」，寫上名字、年齡、出生年月日。如果是大廟，先向60個太歲統領上香，再到該年的太歲前上香，最後把太歲衣化掉即可，年底冬至前後再回到廟裡還太歲。

不過，一般民眾若犯太歲，只需到廟裡請「太歲符」回家張貼，也可請廟方代為祭祀，即為「安太歲」。此外，太歲也可以是種警惕，提醒自己凡事三思而後行，行得端、坐得正，最後還是能夠逢凶化吉！

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關鍵字：安太歲,犯太歲,廟宇,平安,太歲,民俗,爆廢公社,運勢,民俗

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