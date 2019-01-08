禮貌弟打針爆哭！臭奶呆「狂說謝謝」X5　網讚爆...心疼秀秀：不哭不哭

網搜小組／綜合報導

國內流感疫情升溫，預估農曆春節前後達流行最高峰，許多家長最近都會帶孩子到醫院，自費或公費接種流感疫苗，林爸爸前天也帶兒子Chris去打針，過程中Chris忍不住放聲大哭，但可愛的是，嘴裡不斷說著「謝謝、謝謝」，讓廣大網友看得既心疼又覺得療癒。

林爸爸5日帶1歲7個月大的Chris到醫院打流感疫苗，沒想到弟弟痛哭之餘，不忘有禮貌地跟護士阿姨道謝，他將影片分享在「爆廢公社」上，笑說「感覺兒子好棒...能討個掌聲嗎？ 」

▲Chris超有禮貌，讓護士阿姨都忍不住心疼了。（圖／林小洋授權引用）

從30多秒影片可見，弟弟光是知道要打針，就忍不住潰堤，在護士阿姨打下去的瞬間，更是哭喊到脹紅了小臉。過程中，護士十分有耐心，也時不時出聲安撫，雖然Chris內心超崩潰，不過在哭的同時，還狂說「謝謝」5次，而臭奶呆的哭腔讓護士超心疼，直說「毋甘捏（台語：不捨）」，也瞬間擄獲護大票網友的心，。

對此，網友們一致認為父母教得好，紛紛笑讚「給弟弟拍拍手，勇敢又有禮貌」、「怎麼有這麼乖的小孩呀」、「秀秀喔不哭不哭」、「可愛的寶貝，還一直謝謝」、「孩子的行為來自於父母的教養～你們很棒」、「邊哭邊謝謝都替他覺得痛了，很棒的弟弟」、「看到我都心疼的哭了」。