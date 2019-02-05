老闆幫切紋理！她回家一看...貴桑桑白鯧「整尾掰了」　網笑：一定是菜鳥

▲有頭無尾，還被切成5塊。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友昨天下午到菜市場，採買年菜的食材，當時她請老闆幫忙將白鯧切紋理，這樣比較方便料理，沒想到她回家打開一看，整條好好的魚被切成5大塊，瞬間哭笑不得；而許多人看完不禁搖頭，直呼「這魚不能拜了，建議再去買一隻完整的」、「怎麼連尾巴都切了，有頭沒尾也很不吉利啊」。

為了準備除夕夜團圓飯，女網友昨天早上到新莊某個菜市場採購，結果竟鬧出一個大烏龍，她在「爆怨公社」po文表示，「麻煩老闆切紋理，回家較方便，結果...怎麼幫切片了。」只見白鯧被切成5大塊，雖然依舊能吃，但就不能拿來拜拜了，而且依照傳統習俗，也不會有人把完整的魚切塊。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，網友們紛紛回應，「可惜了一尾白鯧」、「尾巴都沒了！有頭無尾啊」、「老板一定累了，需要蠻牛啦」、「老闆應該是新手」、「過年不能這樣切魚...傻眼貓咪」、「功力深厚，劍氣太強斷裂了，下次找個庸俗魚販吧」、「第一次看到魚販把白鯧切成這樣XDDD」。

事實上，台灣人逢年過節時，最喜歡買白鯧祭祖、圍爐或宴客，這也造成牠的價格居高不下，尤其在年節時期，有的更喊到2800，甚至更貴；另外，白鯧適合清蒸、油煎、紅燒等烹調方式，其魚肉細緻、刺又少，廣受消費者喜愛。

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