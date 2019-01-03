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台大化學碩畢！掰了台積電工作「拚1年國考」　他不解...網卻推爆：真溫拿

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▲▼考試院。（圖／記者潘永鴻攝）

▲考試院。（圖／記者潘永鴻攝）

網搜小組／綜合報導

「為什麼這樣的人會去考高普考？」一名網友日前po文表示，有位全校第一的國中同學，台大化學碩士畢業後，在台積電工作了一段時間，便毅然決然辭職準備國考，讓他十分不解，為何好好的工程師不做，跑去當1年全職考生。鄉民看完並不感到意外，反而一面倒贊同他的決定，直言「聰明人就是有權力選擇想要的生活。」

男網友在PTT八卦版提到，對方是國中時期的全校第一名，進到台中一中後，班排保持前三，雖然當年申請上師大化學系，但他認為，若指考百分之百能上台大化學，後來人家以書卷第一之姿，又推上台大化學碩士。

考試示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

畢業後，書卷哥在台積電工作了一段時間，不知什麼原因，離職當全職考生1年，最後高分上榜。雖然和對方不熟，只有在A段班時曾一起上過課，講過短短幾句話，但他不得不讚嘆，「他是真的很聰明。」

由於默默發現了書卷哥的現況，還在國考版上看過對方的心得分享，不禁納悶「為什麼好好的台積電工程師不做，跑去當1年的全職考生，考這東西？」

▲▼107國中會考、家長、考生、國中生、補習班、補教、考試、會考。馬賽克版。（圖／記者胡順惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者胡順惠攝）

面對他的疑問，許多鄉民都認為，不是只有錢才能衡量生活的意義，「就不缺錢啊，台積電工程師又不好做」、「不想賣肝，就賣身轉公奴，邊上班邊投資...爽」、「現實生活，根本也不完全是錢錢錢」、「真正的溫拿，追求的是薪資除以工時再乘以放空時間」、「還好吧，我朋友台積一半做3年就離職了」。

也有人猜測，對方沒有金錢上的壓力，直說「這種通常上一代父母就打好經濟基礎，不缺錢，可專心做自己」、「家裡不缺錢，又嚮往生活品質」。另外，一位鄉民發現，書卷哥高普考的成績都蠻高，表示「相信他能往上爬吧」，但同時有人哀怨喊，「真的討厭，欺負其他萬年考生，占名額。」

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關鍵字：台積電,工程師,國考,高普考,公職,公務員,台大,高學歷,人生勝利,PTT,溫拿

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