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國道0-5時免收費、西部高乘載改時段　「春節交通懶人包」上路必看

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記者賴文萱／台北報導

今年春節連假長達9天，高公局規劃年節期間國道疏運措施，其中，在2月2日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。另外，因應春節連假北返車流多集中在初三、初四，高公局也規劃國1、國3北上高乘載管制時段由過去上午時段，調整為初三、初四下午13至18時，把尖峰時段留給高乘載用路人，並管制1-2人車輛提早在上午出發，強化分流。

▲▼2019春節國道疏運。（圖／交通部）

▲高公局公布今年春節9天連假國道疏運措施。（圖／交通部）

高公局交管組組長卓明君指出，除夕之前都會陸續出現南下車流，今年大年初一是連假第四天，初一到初二會有出遊、回娘家車潮，其中南下最大量落在初二，初三初四則是北返車流量最大的時候，雙向最大量為初三，可能再創新高，雙向估140百萬車公里。反而2/10收假日，預估民眾已分流準備回到崗位，整體交通量估不會造成壅塞。

這次疏運措施中，比較不同的是，由於初三初四北上車流量大，過去西部北上高乘載管制時段以往都在上午9點到下午2點，但高公局分析數據，北返車流多集中在下午路段出發，因此這次改為13-18時，將尖峰時段提供給高乘載車輛使用，讓非高乘載車輛改用上午時段北返，嘗試強制分流。

國道,車潮,塞車,交通,汽車,高速公路（圖／記者季相儒攝）

▲今年春節9天連假期間，國道每日0至5時免收費。（圖／記者季相儒攝）

高公局副局長吳木富補充，根據以往經驗，年初三中午以前幾乎都是南下車流，但中午過後北上車流就會增多，因此初三會是雙向車流量最高的一天。今年首度實施西部北上高乘載管制時段從早上改為下午，初步可以從交通量差異來做比較，但實際分流效益，仍待後續觀察。

他也建議，北返車輛想避開塞車有2選擇，第一，在初三四上午就出發北上，另外，就是避開初四北上高峰，根據經驗，長假期的後兩天交通量會比較低，因為民眾多會選擇提早回來返回工作崗位，因此用路人也可以選擇等到初五六再往北會比較不塞。

▲▼國道一號,國一,中山高速公路,台北市,交通疏運。（圖／記者季相儒攝）

▲今年春節連假長達9天，高公局規劃多項疏運措施。（圖／記者季相儒攝）

108年春節連假國道疏運措施

一、入口高乘載管制
(一) 108年2月5日(初一)至7日(初三)7至12時，實施國5南港系統至坪林，各交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年2月7日(初三)及8日(初四)13至18時，實施國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。
(三) 108年2月7日(初三) 至10日(初六)14至21時，實施國5蘇澳至頭城，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、入口匝道封閉
(一) 108年2月5日(初一) 至7日(初三)0至24時，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道。
(二) 108年2月7日(初三) 至9日(初五)0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3竹南、烏日北上及名間雙向入口匝道。

三、收費措施
(一)單一費率：108年2月2日至10日，國道全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程。
(二)路段差別費率：108年2月2日至10日，國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。
(三)暫停收費：108年2月2日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩
(一)現有開放路肩措施照常實施。
(二)108年2月2日至10日，增加開放路肩路段與時段供小型車行駛如附表2。
(三)如遇壅塞，員警亦可依據交通狀況機動權宜指揮車輛行駛路肩，並通知交控中心發布相關資訊。

五、入口匝道儀控
(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之入口匝道儀控管制。
(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
(三)針對10個重點路段實施精進式匝道儀控。(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向鶯歌系統至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控
假期間視國5北上交通狀況機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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關鍵字：春節連假,春節交通,春節交通疏運,交通部

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