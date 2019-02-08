影／協商又添變數！傳華航再發檢定證「搞小動作」　機師工會怒飆交通部

記者曹悅華／台北報導

稍早交通部次長王國材才證實明（9）華航和機師工會將坐下來協商，一下子又傳出變數，據了解，工會理事長李信燕得知華航疑似在背後「搞小動作」，再次發放檢定證，等於工會今（8）都在做白工，遂打電話飆罵王國材「現在搞這東西只會惹怒我們跟會員」，對此王希望勞資雙方都能以公共利益為最先考量，華航也澄清絕無再發檢定證一事。

▲協商又添變數，機師工會理事長李信燕因華航疑似再發檢定證給機師，打給交通部次長王國材飆罵。（圖／翻攝東森新聞）

李信燕飆罵王國材電話中提到，「這是官方和資方可以這樣子勾結的嗎」，認為工會好不容易跟交通部談好了，說明天下午3點去談，結果現在搞這個東西，這樣只會惹怒工會跟會員而已，然後提到不懂華航一直在放話這甚麼意思，對於華航現在叫虎航來飛紅眼班（機），「以為我們不知道是不是」，提到虎航都跟工會抱怨了，說今天晚上要開加班機，最後丟下一句「如果是這樣子你還覺得明天可以跟我們談嗎」。

▲李信燕認為華航如果真在背後搞小動作，是非常惡劣的行為，可能使協商破局。（圖／記者林敬旻攝）

《ETtoday新聞雲》記者致電李信燕，她提到有華航員工透露，華航用電話通知會員將發新的檢定證，對於華航一再傳出新的動作感到不能理解，認為一旦重發放檢定證動作屬實，工會根本就白收會員證件，恐怕明天協商會演變成僵局，影響後續罷工行動，至於明天參與協商的機率，她則說不曉得、還在討論，要看華航的態度，指出華航如果真的這麼做，「是很惡劣的行為」，希望華航主管主動跟會員道歉，不然協商恐破局。

▲王國材希望雙邊都不要再做會激怒對方的事。（圖／記者林敬旻攝）

對此，王國材表示，希望雙邊都不要再做會激怒對方的事，應把公共利益的恢復擺在最前面，不要影響到明天的協商。

華航發言人劉朝洋則澄清，沒有所謂重新發放檢定證，不知道這個訊息從何而來，他提到檢定證無法經由航空公司發放，所以不可能有這件事。

民航局稍早也發布嚴正聲明，關於部分人士散發不實訊息，指稱民航局幫助中華航空公司參加罷工之機師重新取得檢定證，民航局嚴正反駁。民航局強調，機師檢定證只能由民航局發放，且必須機師本人或取得當事人委託書者代為領取。



民航局表示，自機師工會發動罷工至今，民航局未曾重新發放檢定證，也從未接獲任何人士申請核發或補發檢定證。民眾如有發現任何人假借民航局名義辦理換發檢定證，可向民航局檢舉，也誠摯呼籲民眾勿輕易相信此類未經查證的惡意謠言。

