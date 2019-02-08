快訊／華航機師要「最大股東出面」！林佳龍邀下午來談：春節罷工模糊訴求

記者曹悅華／台北報導

【13：12更新】交通部表示，部長林佳龍已指派政務次長王國材致電邀請、協調華航勞資雙方，今天下午四點到交通部座談，華航已回應將由謝總經理代表出席，並將實質回應工會訴求；目前尚待工會回應，只要工會願意，即可展開座談。

▲華航機師今召開記者會要求「最大股東」也就是交通部出面處理。（圖／記者林敬旻攝）

機師工會華航分會今（8日）天正式啟動罷工，並公開要求最大股東交通部出面解決爭議。對此，交通部長林佳龍中午率領交通部相關主管召開記者會強調，任何勞資爭議的調解，不應該無視於國人飛安、旅客的群益，希望華航盡速研擬相關辦法，承諾會持續努力，促成勞資雙方溝通，盡可能縮小影響範圍，並邀請工會下午來交通部談。

林佳龍說，把每一位旅客和貨物平安、準時的送達目的地，是每一家航空公司，以及每一位機師的職責；工會當然有依法罷工權利，他完全尊重，但春節期間驟然發動罷工，造成旅客不便，很容易模糊了工會的訴求，也難以獲得社會大眾的支持，期盼工會能夠儘速派代表，出席交通部主持的勞資座談會，共謀解決問題的方案。

林佳龍指出，在得知罷工發動後，就成立緊急應變中心，民航局會事先通知受影響旅客，轉至其他航空公司，希望華航也要出來說明後續處理。

▲華航機師罷工，交通部長林佳龍出面回應。（圖／記者林敬旻攝）

另外，就外界質疑，部長、次長的介入是導致這次協商惡化的原因，林佳龍說，就這一次，是希望華航可以具體回應罷工，認為對話是解決爭議的開始，就這一點來講，很希望勞資雙方可以坐下來談，工會方面也是希望可以坐上談判桌，透過王國材居中溝通，曾得到華航董座何煖軒承諾做出回應，但從中有些新聞稿的處裡帶有情緒，加上透過再次申請調解，企圖影響罷工，最後被互相解讀為影響罷工的動作，總而言之，林說自己還是希望勞資雙方以旅客權益為重，重啟協商，出席今天下午由王國材主持的會議。

面對外界好奇，經過這次事件，何煖軒是否會被撤換掉，林佳龍只說希望華航可以努力，工會方面也會努力；另外就此次罷工由誰買單，是否像上次一樣由全民買單，林也沒有正面回應，只說希望事件可以盡快落幕。

對於部長的邀約，機師工會回應，幹部目前仍在討論中，倘若華航資方與昨天（7）之前的態度一樣，根本沒有針對工會的訴求提出對案的話，工會可能傾向暫不參與協商。

工會在今天凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機。華航飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等多個航班停飛，根據目前統計，受影響旅客約4千人。

▲機師工會希望華航能夠改善疲勞航班問題。（圖／記者林敬旻攝）

工會上午召開記者會說明，提出改善疲勞航班等5項訴求，也呼籲最大股東交通部出面解決爭議，盡快敦促華航回應工會訴求，才能越快讓罷工行動落幕，「工會絕對不可能為了罷工而罷工，然而，在工會訴求未能獲得真正具體回應之前，工會也絕對不可能輕易停止罷工。」