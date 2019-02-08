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快訊／桃園市府深夜聲明「鄭文燦從未介入華航治理」

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▲鄭文燦8日到大園區仁德宮拜年、回答機師罷工問題表達希望勞資雙方盡速協商。（圖／記者張君豪翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

針對外傳「華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的話，根本不理交通部」，桃園市政府8日晚間發表聲明，澄清市長鄭文燦從來不介入華航公司治理，處理勞資爭議也是依法公事公辦。

桃園市政府聲明全文如下：

一、華航公司是上市公司，主要股東是航發會，交通部依法監理及政策指示，華航公司的董事會官股法人代表，必須遵循交通部的行政指導。

二、鄭文燦市長從來不介入華航公司的公司治理，處理勞資爭議也是依據法令及公共利益原則公事公辦。

三、鄭市長在多次調解會中都提出「機師是飛航安全的核心」，航空公司必須特別照顧機師的權益，這個主張一直沒有改變。機師工會去年8月簽訂了一年的和平協議，桃園市政府勞動局多次分別舉行兩家航空公司的協商，其中長榮航空達成勞資協議，而華航卻未能達成。市府當時一再希望華航與工會是否可以各讓一步，雙方都未接受。由此也可以知道，華航向來有自己的考量，根本沒有所謂「只聽鄭市長的」。

四、鄭市長呼籲華航及機師工會盡速回到協商的談判桌，就工會訴求尋找妥協點，讓罷工落幕。華航公司本來就應該尊重目的事業主管單位，也就是交通部的斡旋。我們相信，旅客權益優先、飛航安全優先、機師權益優先，會是各方的共識，只要華航公司及機師工會各退一步，一定可以找出最好的方案。

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關鍵字：鄭文燦,華航,機師工會,華航罷工,何煖軒,交通部

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