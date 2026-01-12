去日本就頭痛！一票台人點頭「暖氣悶到快窒息」　內行：別穿發熱衣

▲原PO進到室內吹暖氣，就開始頭痛。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

吹暖氣反而更不舒服！一名網友到東京旅遊，竟被「暖氣」逼到崩潰，短短幾天吞下四顆頭痛藥。文章曝光後，網友群起共鳴，「電車最恐怖、飯店像烤箱」、「名古屋28度暖氣乾到爆」；有人提醒「別穿發熱衣、進室內快脫外套、多喝水開加濕器」。

一名網友在Threads表示，他去日本東京旅遊，沒想到當地的「暖氣」竟成了他此行最大的敵人。原PO才剛下飛機，只能靠止痛藥來讓自己舒服一點，無奈直呼「現在已吃四顆頭痛藥！」

電車、飯店都像烤箱 過來人全共鳴

底下一票網友也遇到同樣狀況，「果真有人和我一樣，悶到不行...缺氧中，待在室內完全不ok」、「晚上睡飯店才崩潰，中央空調溫度不能改，窗戶不能開，整個熱到很不舒服」、「真的～所以一進到室內，一定要把衣服脫到剩下一件，然後 勤勞喝水，不然頭真的很暈、悶熱」、「最恐怖的是電車上的熱風才是最熱的」、「我們在東京的飯店都改開冷氣」、「要開加濕器，有些飯店有附」、「在名古屋搭新幹線到大阪差點被悶死，脫到只剩大學T了還很悶，甚至還沒穿發熱衣」、「飯店暖氣約28度，吹一整晚很不舒服，也不能調成冷氣、不能開窗，那晚一直睡到醒來喝水，受不了這種烤箱式飯店的感覺，感覺自己的水分要被榨乾烤熟」。

過來人建議：不要穿發熱衣

也有人建議穿搭部分要做調整，「所以不要穿高領，室內不要毛帽、大衣、圍巾，到室外記得不要一直戴著口罩，要適時拿下呼吸新鮮空氣」、「除了好的大衣外套戶外穿，進室內要穿輕薄透氣點，除非大風雪跟整日戶外行程，我從不穿發熱衣」。