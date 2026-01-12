邊佑錫拿台灣手搖飲拍照！品牌、可能品項曝光　粉絲搶買：馬上點

▲邊佑錫拿著手搖飲拍照。（圖／翻攝自Instagram／byeonwooseok）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在台北大巨蛋開演。人氣演員邊佑錫擔任頒獎人，事後他在IG上分享多張照片，而其中一張，就拿了一杯手搖飲。知名手搖飲品牌龜記的小編看到照片後，就馬上在Threads上發文，原來邊佑錫手上拿的，是「龜記二代店的全新杯」。

邊佑錫PO帥照！單手拿手搖飲

邊佑錫因《背著善宰跑》爆紅，在台灣也擁有大批粉絲。他11日透過IG上傳多張帥照，而其中一張，就是他單手拿著手搖飲料，並且微笑看著杯身。

龜記小編曝邊佑錫拿的是「龜記二代店的全新杯」

龜記小編就在Threads上發文表示，小編剛剛看到邊佑錫的照片後，直接從椅子上彈起來，原來邊佑錫手上拿的，是「龜記二代店的全新杯」。他們看到當下，馬上詢問該店送過去的口味，包含「蘋果紅萱（三分糖微冰）、花沫烏龍（無糖微冰）、紅柚翡翠（一分糖微冰）」。

雖然不知道邊佑錫喝的是哪一杯，但龜記小編仍說，「郵筒們趕快來get同款」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「筒筒絕對喝」、「今天有喝到，二代店真的美」、「繼李東海，現在又多一位邊佑錫，龜記真的很幸運耶」、「原來是龜記二代店，為了邊邊一定要去喝」、「馬上點」、「今天剛好喝紅柚翡翠」、「問題我不知道他喝哪款啊」、「哪個口味是粗吸管啊」。

多位韓星愛喝台灣手搖飲

事實上，Super Junior成員李東海也曾經上傳和龜記的合照，當時小編一看到，馬上透露飲料可能是「蘋果紅萱三分糖微冰」或「紅柚翡翠三分糖微冰」，吸引不少粉絲都衝去買同款。

IVE張員瑛先前來台，曾點名珍煮丹的西瓜烏龍茶，讓該飲品一夕爆紅；之後在AAA頒獎典禮上，她被拍到手中同時拿著兩杯手搖飲，好喝到讓她露出驚喜表情，還捨不得放下，事後證實是老賴茶棧的「冬瓜檸檬」和「冬瓜烏龍」，且還是「全糖多冰」。

BLACKPINK成員Rosé先前來台，則在solo秀進場前的空檔，大啖台灣名產鳳梨酥，而且露出超幸福的表情，接著再喝50嵐手搖飲料，後來就有網友認出，鳳梨酥是舊振南產品，同時根據50嵐的大吸管及顏色，推測Rosé喝的是波霸奶茶。