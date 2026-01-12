　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

邊佑錫拿台灣手搖飲拍照！品牌、可能品項曝光　粉絲搶買：馬上點

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／byeonwooseok）

▲邊佑錫拿著手搖飲拍照。（圖／翻攝自Instagram／byeonwooseok）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在台北大巨蛋開演。人氣演員邊佑錫擔任頒獎人，事後他在IG上分享多張照片，而其中一張，就拿了一杯手搖飲。知名手搖飲品牌龜記的小編看到照片後，就馬上在Threads上發文，原來邊佑錫手上拿的，是「龜記二代店的全新杯」。

邊佑錫PO帥照！單手拿手搖飲

邊佑錫因《背著善宰跑》爆紅，在台灣也擁有大批粉絲。他11日透過IG上傳多張帥照，而其中一張，就是他單手拿著手搖飲料，並且微笑看著杯身。

龜記小編曝邊佑錫拿的是「龜記二代店的全新杯」

龜記小編就在Threads上發文表示，小編剛剛看到邊佑錫的照片後，直接從椅子上彈起來，原來邊佑錫手上拿的，是「龜記二代店的全新杯」。他們看到當下，馬上詢問該店送過去的口味，包含「蘋果紅萱（三分糖微冰）、花沫烏龍（無糖微冰）、紅柚翡翠（一分糖微冰）」。

雖然不知道邊佑錫喝的是哪一杯，但龜記小編仍說，「郵筒們趕快來get同款」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「筒筒絕對喝」、「今天有喝到，二代店真的美」、「繼李東海，現在又多一位邊佑錫，龜記真的很幸運耶」、「原來是龜記二代店，為了邊邊一定要去喝」、「馬上點」、「今天剛好喝紅柚翡翠」、「問題我不知道他喝哪款啊」、「哪個口味是粗吸管啊」。

在 Threads 查看

多位韓星愛喝台灣手搖飲

事實上，Super Junior成員李東海也曾經上傳和龜記的合照，當時小編一看到，馬上透露飲料可能是「蘋果紅萱三分糖微冰」或「紅柚翡翠三分糖微冰」，吸引不少粉絲都衝去買同款。

IVE張員瑛先前來台，曾點名珍煮丹的西瓜烏龍茶，讓該飲品一夕爆紅；之後在AAA頒獎典禮上，她被拍到手中同時拿著兩杯手搖飲，好喝到讓她露出驚喜表情，還捨不得放下，事後證實是老賴茶棧的「冬瓜檸檬」和「冬瓜烏龍」，且還是「全糖多冰」。

BLACKPINK成員Rosé先前來台，則在solo秀進場前的空檔，大啖台灣名產鳳梨酥，而且露出超幸福的表情，接著再喝50嵐手搖飲料，後來就有網友認出，鳳梨酥是舊振南產品，同時根據50嵐的大吸管及顏色，推測Rosé喝的是波霸奶茶。

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

