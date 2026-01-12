「切了胰臟脾臟」19歲妹車禍醒來　爸媽冷血2句！網心疼

▲動完大手術，爸媽竟對原PO說「這樣怎麼嫁人？」（圖／達志／示意圖）

網搜小組／劉維榛報導

「只要有人關心我...我就會難過。 」一名女網友發生車禍，當晚緊急切除半邊胰臟與整個脾臟。未料家人卻說「這樣怎麼嫁人？」「才19歲以後怎麼辦？」讓她崩潰不已。她坦言不敢談戀愛、害怕被拒，甚至連別人的關心都成壓力。文章引發網友安慰，「不要懲罰自己，這年頭不是嫁人才是唯一」。

一名女網友在Dcard表示，去年6月因車禍緊急送醫，當晚就被迫進行「胰臟半切除、脾臟全切」的大手術。雖然身體上的傷勢逐漸痊癒，但真正讓她痛苦的，是最親近的家人無心的兩句話。

「這樣以後怎麼辦」父母的擔心變成傷口



她哽咽透露，聽到爸媽說「你這樣怎麼嫁人？」「才19歲以後怎麼辦？」這些原本出自擔憂的言語，卻成了壓垮她心的最後一根稻草。

原PO坦言，那一刻，開始懷疑自己的價值，也不再相信會有人愛這樣的自己，「因為這些話是最親密的人說的，我更不能接受」。每當有人關心，她反而更難過，總怕那份溫柔藏著同情。

同時，原PO更坦言，不敢去談戀愛，就怕哪天走不下去，會自動歸咎於那道疤，「我不敢交往，我知道除了劈腿之外的分手，原因都會是我」。原PO說，連自己都無法接受自己的模樣，又怎能奢求別人能愛上這樣的她，「你能選擇要不要和這個人交往，而我卻只能選擇與這個身體共生」。

「我不敢戀愛」19歲少女真心告白逼哭網



最後，她心酸嘆道，「或許，我的心，永遠留在那個充滿消毒水味的病房。」文章曝光後，網友紛紛安慰打氣，「是你父母的錯，不要懲罰自己，這年頭不是嫁人才是唯一，賺錢讀書才是重點」、「疤痕其實對愛你的人來說並不會在意，人美心善好相處才是最受歡迎的」、「如果一個男的會因為你肚子上有一道疤就嫌棄你，那不要也罷」。

也有過來人正能量分享，「我13年前出車禍脾臟也是被切除，有著跟你一樣的疤痕，我知道女孩子會在意身上的疤痕，但真的不用在意，你活下來了，這才是最重要的一件事」、「你的疤痕我有六條，同個重大手術開了兩次 但也沒有因此有任何一任男友嫌棄過，甚至我也結婚了，身體健康最重要～要相信自己」。