直播／華航機師首波罷工「癱瘓20航班」！工會要求最大股東出面

記者曹悅華／台北報導

機師工會華航分會今（8日）天凌晨宣布，自上午6時開始於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工，目前統計，已癱瘓20航班，受影響旅客約4千人，工會9時也召開記者會說明，理事長李信燕表示，要求最大股東交通部出面解決爭議。

▲華航罷工機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

工會強調，對於影響社會大眾行程感到非常遺憾，但工會也是迫不得已，因為華航現在還在牽拖訴求跟放寬酒測有關，認為這樣的言論非常惡劣，而會讓狀況急轉直下便是因為疲勞航班的改善，華航到現在口口聲聲說是最低標準，但工會認為國際長程航班疲勞航班裡面是必須增派人力的，如果加上前幾小時報到時間，機師很有可能連續工作超過11、12小時，尤其在狹小的座艙中，有積累疲勞的疑慮。

工會指出，1月16日在跟華航會談，資方態度跟昨天一樣，都是說會增加人力成本，影響公司競爭力，究竟是飛行員的分安和所有旅客的安全比較重要？還是公司的競爭力跟人力成本比較重要？工會認為是沒有任何妥協的空間，強調到昨天交通部跟勞動部介入後，華航資方提出的還是一樣說詞，包括改善飛安、國籍機師訴求，都沒有任何回應跟讓步，這是昨天凌晨0點宣布罷工的主要原因。

工會也提出5項訴求，包括疲勞航班改善、國籍升遷管道變透明、重啟招募國籍飛行員、罷工行為結束之後不准公司秋後算帳且對工會採取友善態度，不適任高層得汰換且不得任管理職、比照長榮航空13個月。

▲▼機師工會松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者呂佳賢攝）

機師工會華航分會8日凌晨0時宣布，自台北時間8日上午6時報到時間起，於松山國際機場、桃園國際機場、與高雄國際機場出發之航班執行罷工。參與的機師必須至定點交「檢定證」，一旦繳交屆時就無法駕駛飛機，等同於罷工成功。因為機師工作時間是起飛前一個半小時開始算，所以以桃園機場來說，7時30分後起飛的班機都是在罷工的範圍內。據了解，華航春節期間每日約有近200班航班，預計有700名以上會員響應罷工。

在工會宣布啟動罷工後4小時，華航也緊急在官網成立機師罷工說明專區，說明退票或改期等旅客權益事項，也一併公布飛往香港、日本、洛杉磯、北京、上海、馬尼拉、曼谷、無錫以及深圳等26航班班機停飛。華航表示，「造成旅客不便，深感遺憾與抱歉。華航將優先調度可用人力，儘可能維持航班運作。如果人力不足，則會整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務等。」

華航勞資爭議爆發，機師工會5日已進行罷工演練有700名會員響應，針對罷工事件交通部長林佳龍指派交通部政務次長王國材進行三方協商。但工會7日發聲明指出，針對工會提出的訴求，要求華航同意改善疲勞航班、保障國籍機師升訓管道，以及禁搭便車條款，雙方遲遲未達共識，「工會迫於無奈，即刻隨時準備發動罷工」。

▲華航機師罷工，松山機場旅客報到情形。（圖／記者林敬旻攝）

華航稍早也召開記者會，聲明如下：

針對桃園市機師職業工會本次無預警罷工，本公司已啟動緊急應變機制，秉持飛安第一、旅客優先為原則，全力調度可用人力及安排航班調整計畫，務求將影響層面降至最低。造成旅客不便與社會不安，華航在此致上最誠摯的歉意。

目前受影響航班為22班，約佔華航今日航班的一成，預計受影響旅客約4千人，華航將優先調度可用人力及航機，儘可能維持航班運作。如果人力不足，則會整併航班、調整機型、運用共用班號航班服務等。對於旅客行程，華航一定會負責妥善安排，請旅客不要擔心。

華航今日由松山、台中起飛航班全天正常，桃園起飛航班下午四點以前90%正常；CI192臺南-大阪、CI711高雄-馬尼拉、CI933高雄-香港航班取消，其餘高雄航班正常飛航。

針對受影響之旅客，我們儘可能安排包括聯航的其他航班，以順利將旅客送達目的地；若旅客須退票或改票亦免除受續費等費用。相關最新消息亦隨時在官網更新。

自宣布罷工之後，至目前為止之人力調度已獲得多數機師的支持，願意以社會責任為優先，支持公司履行對旅客之承諾，協助完成春節疏運之任務。華航重申，有部分會員或許因資訊揭露之不完整，不知這樣的罷工行動其實已違背雙方協議合約，希望工會以旅客權益為念，本公司從未放棄持續協商溝通的機會，請工會儘速回歸勞資協商。

