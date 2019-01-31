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「紅背心之亂」黃國昌、林佳龍連環砲！　台鐵終鬆口：不勉強

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▲▼林佳龍視察台鐵樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵局為宣示普悠瑪後改革決心，發放7000件「我愛台鐵，安全第一」紅背心，引發熱議。（圖／記者湯興漢攝）

記者曹悅華／台北報導

台鐵局為宣示普悠瑪後改革決心，發放7000件「我愛台鐵，安全第一」紅背心，並要求員工喊卡號拍影片後上傳，引發不滿。對此，今（31）交通部長林佳龍和時代力量立委接連開砲，部長辦公室透露，已和台鐵局達成「3不共識」－不勉強同仁穿背心、不穿背心呼口號、不穿背心拍影片，台鐵局稍早也終於鬆口，不會勉強站在服務面以外的同仁穿著。

林佳龍下午在臉書發文，「台鐵要改革或激勵員工士氣，有很多比穿背心、呼口號這種表面功夫更重要的事。」，提到如果自己只講一次，台鐵聽得不夠清楚，願意再講一次。另外他也說，台鐵局不該集合排隊給長官看，呼口號和拍影片，如果真能凝聚士氣，也應該是由下而上自發性的創意發想，而不是上對下的命令。

▲▼林佳龍視察台鐵樹林調車廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部長林佳龍今發臉書表示如果真要凝聚士氣，絕不是上對下的命令。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌則在臉書痛批，無法認同台鐵局要員工穿上紅背心呼口號PO網的行為，指出「顯然只是希望好好做實事的民眾心聲，還是無法動搖台鐵高層硬幹的意志」。

部長辦公室稍早致電《ETtoday新聞雲》記者，這種勉強同仁又沒有實際服務乘客行為，已經請台鐵局都要停止，局長張政源也答應會停止，不會再要求同仁拍影片，同時透露台鐵局已表示會下令各級主管，朝著「3不共識」走，也就是不勉強同仁穿背心、不穿背心呼口號、不穿背心拍影片。

對此，台鐵局回應，的確有和部長辦公室聯繫，對於部長的提醒以及外界的聲音會加以檢討改善，至於站在服務面（如月台響導、站務員、車長等），應穿著服務背心的同仁，還是請他們穿著服務背心以服務旅客，其餘則不勉強。

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關鍵字：紅背心之亂,黃國昌,林佳龍,台鐵

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