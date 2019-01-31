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台灣燈會主辦城市：2020台中、2021新竹　觀光局揭獲選關鍵

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▲▼ 觀光局公布2020、2021台灣燈會獲選城市。（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局公布2020、2021台灣燈會獲選城市，由台中市和新竹市獲得青睞。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

今（2019）年是台灣燈會第30屆，2018在嘉義，2019在屏東，觀光局長周永暉今（31）宣布2020及2021主辦城市，經行政院核定，分別由台中市和新竹市獲選，勝出原因為台中在舉辦花博基礎之下，驗證整個配套措施具觀光效益；新竹市則因為全力規劃舊城區，積極推動步行城市計畫，成功串聯後可達到最佳賞燈效果。

周永暉說，經過召開「2020台灣燈會」及「2021台灣燈會」主辦縣市評選委員會，邀集專家學者就舉辦場地、交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等指標進行綜合評選，結果報經交通部轉行政院於108年1月30日核定:「2020台灣燈會」由台中市獲選；至於「2021台灣燈會」由未舉辦過台灣燈會的新竹市獲選。

▲▼ 觀光局公布2020、2021台灣燈會獲選城市。（圖／記者曹悅華攝）

▲評選依據。（圖／記者曹悅華攝）

觀光局說明，「2020台灣燈會」台中市政府預定於「2018台中世界花卉博覽會」園區后里馬場、豐原葫蘆墩公園及水湳中央公園舉辦。獲得評選委員青睞的原因，除了台中市政府將結合周邊苗栗、彰化及南投等景點規劃1日或2日遊行程，可帶動區域觀光發展，擴大觀光效益，暨場地大部分沿用「2018台灣國際花卉博覽會」場地，交通配套已驗證之外，另具有觀光外溢效益，舉辦燈會的效益比高；台中市政府編列及承諾募集經費達4億元，遠高於其他申辦縣市等優勢。評選委員亦建議擇一處距離觀光產業聚落較近的地點舉辦，以發揮觀光效益。

至於「2021台灣燈會」，觀光局說新竹市政府預定於舊城區內舉辦舉辦，新竹市政府將配合積極推動中的「步行城市計畫」，於舊城區內各公園綠地布燈，藉由步行串聯可達到最佳的賞燈效果，同時可與在地產業直接連結，創造更高的觀光效益。其具有古城風華，場地臨近新竹車站，交通便利、有科技及玻璃產業加持等優勢，是獲得評選委員青睞的原因。

▲▼ 觀光局公布2020、2021台灣燈會獲選城市。（圖／記者曹悅華攝）

▲觀光局長周永暉說明評選過程及獲選成是致勝關鍵。（圖／記者曹悅華攝）

周永暉補充，台灣燈會為國家重要節慶活動，為期提前國際宣傳行銷及籌辦準備實需，援例一次公布兩年主辦單位，案經通盤檢討，第31屆「2020台灣燈會」及第32屆「2021台灣燈會」主辦縣市評選作業以區域輪辦、未辦過台灣燈會之縣市及促進地方創生（或產業發展）為優先等原則，在台灣燈會已連續兩年於南部舉辦後，2020年及2021年台灣燈會分別於中部及北部舉辦，並以未辦過台灣燈會之縣市及促進地方創生（或產業發展)為優先。

至於外界質疑將花蓮跟宜蘭歸在北區是否有失公允，周永暉澄清這兩個縣市在2020年評選的時候有再多給一次機會，他說原本2020是彰化縣，但彰化接辦意願不高，第二輪南投縣沒有投件，只有苗栗縣、台中市、宜蘭縣跟花蓮縣，經綜合評估後，最後由台中市勝出。

周永暉說，台灣燈會原則上就是先選大區域再選城市，預計明（2020）年年底，宣布是南部配中部，還是南部配北部，先確定區域再做評選，按照評選排序徵選地方政府意願，2021年年初會宣布2022年和2023年的舉辦城市，也透露不排除會把花蓮跟台東歸在東區，一切都還會再討論。

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關鍵字：台灣燈會,觀光局,台中市,新竹市,主辦城市

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