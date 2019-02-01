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異鄉游子必看！除夕前「剩餘車票」盤點　雙鐵這2天訂位滿爆

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▲▼台鐵、高鐵跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天下午開始，將迎來春節第一波返鄉潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

明（2）是春節連假的第一天，根據經驗，今（1）下午開始會有第一波返鄉潮，雙鐵在民眾下班（下午4點）以後運輸量會達到顛峰，連同明（2）整天可以說是班班客滿。不過，若你尚未買到除夕前返鄉的票也不用擔心，《ETtoday新聞雲》記者整理今天開始到除夕（4）共四天訂票情形，只要避開尖峰時段，同樣可以舒舒服服返家，輕鬆Get到車票！

▲台鐵,搶票。（圖／記者曹悅華攝）

▲台鐵小年夜下午都還有座位，民眾可多加利用。（圖／記者曹悅華攝）

台鐵局說明，除夕前的話，今下午4點後中長途尖峰時段的票早已完售，明則是整天買完，想訂到車票幾乎機率是零；後天小年夜（3），除了上午屬於尖峰時段，其他時間（下午開始）都還有座位，可查詢剩餘車票後做訂票；除夕當天則因為有旅遊人潮出現，若是想從台北返回花東的旅客，下午2點到3點間還有車票，花東返回台北的旅客，訂早上時段成功的機率也比較高。

▲普悠瑪翻車造成重大死傷，台東社工師公會發起「我是台東人，吾（五）要～行動」，突顯台東人一票難求已夠痛苦了，買到票還不能安全回家，表達心中的無奈。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

▲若真的沒訂到票，明、後兩天新自強號都有開放站票。（圖／記者王兆麟攝，資料照片）

台鐵局提醒，今、明兩天有發售東線（含跨線）新自強號無座票，為掌握乘車人數維持服務品質，無座票每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售，呼籲除夕沒訂到的民眾可善用此服務。

▲▼高鐵,高鐵乘客,高鐵搭車,。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵今明兩天幾乎呈現客滿狀況。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵部分，據官網顯示，今早6點起，南下列車一路滿到末班車，網頁上皆呈現為熱銷車次；明天南下列車也是同樣情形；後天小年夜南下列車是從早上6點到晚上8點幾乎呈現為熱銷車次；除夕當天南下列車早上7點到下午3點左右呈現近乎客滿狀況，北上列車這四天則都還有位子。

高鐵提醒民眾，今天開始到除夕當天，將視現場狀況機動臨時加開全車自由座，依時段調整自由座車廂數為3到5節不等，旅客可多加利用。

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關鍵字：高鐵,台鐵,除夕,剩餘車票,返鄉,過年,春節疏運,雙鐵

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